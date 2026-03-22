22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
12:00
22 Mart
Como-Pisa
13:30
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
17:45
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
15:30
22 Mart
Feyenoord-Ajax
15:30
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
13:15
22 Mart
Nantes-Strasbourg
21:45
22 Mart
Rennes-Metz
18:15
22 Mart
Paris FC-Le Havre
18:15
22 Mart
Marsilya-Lille
18:15
22 Mart
Lyon-AS Monaco
16:00
22 Mart
Fiorentina-Inter
21:45
22 Mart
Roma-Lecce
19:00
22 Mart
Bologna-Lazio
16:00
22 Mart
Atalanta-Verona
16:00
22 Mart
Arsenal-M.City
18:30
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
12:30
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
19:30
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
17:15
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
15:00
22 Mart
Tottenham-N. Forest
16:15
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
16:15
22 Mart
Newcastle-Sunderland
14:00
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
20:30
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
18:30
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
16:30
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
18:00
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
15:00
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
15:00
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
17:45

Milan Skriniar için kritik uyarı: "Oynamasını tavsiye etmem"

Fenerbahçeli Milan Skriniar'ın sakatlığına rağmen Slovakya kadrosuna çağrılması tartışma yarattı. Doktorlar, oyuncu için ciddi risk uyarısı yaptı.

22 Mart 2026 11:55
Milan Skriniar için kritik uyarı: 'Oynamasını tavsiye etmem'
Fenerbahçe'de sakatlığı süren Milan Skriniar'ın Slovakya Milli Takımı'na çağrılması büyük tartışma yarattı. Teknik direktör Calzona'nın açıklamaları sonrası sağlıkçılardan da risk uyarısı geldi. 

"KARİYERİNİ RİSKE ATTI"

Francesco Calzona, yıldız oyuncunun durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve bizimle olmak için elinden geleni yapıyor. Bu maçlarda hazır olmak için kariyerinin bir kısmını riske attı" ifadelerini kullandı. 

Slovak spor doktoru ve ortopedist Roman Fano ise oyuncunun durumuyla ilgili temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

"GERİ DÖNMESİNİ TAVSİYE ETMEM"

Roman Fano, "İyileşmesi zor olan bir sakatlık. Yüzde yüz iyileşene kadar kapsamlı bir tedavi ve sakin bir süreç gerekiyor. Elbette oynayabilir ancak iğne ile oynar. Sakatlığının tekrarlama ve hatta kötüleşme riski olur. Ağrıları devam ediyorsa geri dönmesini tavsiye etmem" dedi. 

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Bu açıklamalar, Slovak basınında da geniş yankı bulurken, milli takım kararının riskli olduğu yönündeki değerlendirmeler dikkat çekti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
