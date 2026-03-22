Milan Skriniar için kritik uyarı: 'Oynamasını tavsiye etmem'

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Milan Skriniar'ın Slovakya Milli Takımı'na çağrılması büyük tartışma yarattı. Teknik direktör Calzona'nın açıklamaları sonrası sağlıkçılardan da risk uyarısı geldi.



"KARİYERİNİ RİSKE ATTI"



Francesco Calzona, yıldız oyuncunun durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve bizimle olmak için elinden geleni yapıyor. Bu maçlarda hazır olmak için kariyerinin bir kısmını riske attı" ifadelerini kullandı.



Slovak spor doktoru ve ortopedist Roman Fano ise oyuncunun durumuyla ilgili temkinli olunması gerektiğini vurguladı.



"GERİ DÖNMESİNİ TAVSİYE ETMEM"



Roman Fano, "İyileşmesi zor olan bir sakatlık. Yüzde yüz iyileşene kadar kapsamlı bir tedavi ve sakin bir süreç gerekiyor. Elbette oynayabilir ancak iğne ile oynar. Sakatlığının tekrarlama ve hatta kötüleşme riski olur. Ağrıları devam ediyorsa geri dönmesini tavsiye etmem" dedi.



TARTIŞMA BÜYÜYOR



Bu açıklamalar, Slovak basınında da geniş yankı bulurken, milli takım kararının riskli olduğu yönündeki değerlendirmeler dikkat çekti.







