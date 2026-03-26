26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Sumudica'dan Türkiye maçı için açıklama

Türkiye'de farklı takımlarda görev yapan Marius Sumudica, Türkiye - Romanya maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

26 Mart 2026 09:26
Sporx.com dış haberler
Türkiye'de; Kayserispor Gaziantep FK, Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da görev yapan Marius Sumudica, Türkiye - Romanya maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce PAOK - FCSB maçı için, "PAOK, FCSB'yi sabah akşam yener." diyen Sumudica, FCSB'nin oynanan üç maçı da kazanmasına atıfta bulunarak, "Hiç şansımız yok. Ne diyebilirim ki? Ben ne zaman bir şey söylesem tersi oluyor." diye konuştu.

Maçın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na da değinen Rumen teknik adam, "Beşiktaş'ın stadyumu gibi akustiği olağanüstü bir stadyum seçtiler. Türkiye'de 5-6 kez oarada oynadım. Büyük bir gürültü olacak." sözlerini sarf etti.

A Milli Takım'ın, Tüpraş Stadyumu'nda Romanya'yı konuk edeceği Dünya Kupası play-off yarı final maçı saat 20.00'de başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
