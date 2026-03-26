Ömer Yurtseven, Warriors ile ikinci 10 günlük kontrata imza attı

Milli oyuncu Ömer Yurtseven, Golden State Warriors ile ikinci 10 günlük sözleşmesini imzaladı.
Warriors uzunu, baldır sakatlığı bulunan Al Horford'un yokluğunda takımın uzun rotasyonuna derinlik kazandırmak amacıyla kadroya dahil edildi.
Ömer, Warriors formasıyla çıktığı beş maçta ortalama 3.2 sayı ve 3.2 ribaund üretirken, maç başına 11.2 dakika süre aldı.
