26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Batistuta'dan Maradona ve Messi kıyası!

Arjantinli eski golcü Gabriel Batistuta, Diego Armando Maradona ve Lionel Messi'yi karşılaştırdı. Batistuta, kendisi için en iyinin hala Maradona olduğunu söyledi.

calendar 26 Mart 2026 16:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arjantinli eski golcü Gabriel Batistuta, milli takımda aynı soyunma odasını paylaştığı Diego Armando Maradona ile ilgili konuştu.

Batistuta, "Sorunları olsa da Diego benim için harika bir insandı. Benden büyük olmasına rağmen ona her zaman doğruyu söylemeye çalıştım. Belki de bu yüzden bana saygı duyuyordu." dedi.

Maradona'nın ölümüyle ilgili konuşan Batistuta, "Çok yazık çünkü Diego harika bir insandı ve yalnız öldü. Yanında kimse yoktu, bir köpek gibi öldü. Onu korumak için yeterince çaba göstermedik. Kendimi suçlu hissediyorum, ona yardım edebilirdim. Birini seviyorsanız, ihtiyacı olduğunda yanında olmalısınız. Bize inanılmaz anlar yaşattı. Umarım bu Lionel Messi'nin başına gelmez. Onlara baktığınızda, her şeye sahip olduklarını, süper kahraman olduklarını düşünürsünüz ama onlar da insan." dedi.

Messi ile ilgili sözlerinin ardından Maradona ve Messi arasındaki farkı anlatan Gabriel Batistuta, "İkisi farklı: Messi çok fazla gol attı ve daha sakin bir oyuncu. Diego ise daha fazlasına sahipti; karizma, kişilik. Benim için en iyisi hala Diego." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
