Batistuta'dan Maradona ve Messi kıyası!

Arjantinli eski golcü Gabriel Batistuta, milli takımda aynı soyunma odasını paylaştığı Diego Armando Maradona ile ilgili konuştu.



Batistuta, "Sorunları olsa da Diego benim için harika bir insandı. Benden büyük olmasına rağmen ona her zaman doğruyu söylemeye çalıştım. Belki de bu yüzden bana saygı duyuyordu." dedi.



Maradona'nın ölümüyle ilgili konuşan Batistuta, "Çok yazık çünkü Diego harika bir insandı ve yalnız öldü. Yanında kimse yoktu, bir köpek gibi öldü. Onu korumak için yeterince çaba göstermedik. Kendimi suçlu hissediyorum, ona yardım edebilirdim. Birini seviyorsanız, ihtiyacı olduğunda yanında olmalısınız. Bize inanılmaz anlar yaşattı. Umarım bu Lionel Messi'nin başına gelmez. Onlara baktığınızda, her şeye sahip olduklarını, süper kahraman olduklarını düşünürsünüz ama onlar da insan." dedi.



Messi ile ilgili sözlerinin ardından Maradona ve Messi arasındaki farkı anlatan Gabriel Batistuta, "İkisi farklı: Messi çok fazla gol attı ve daha sakin bir oyuncu. Diego ise daha fazlasına sahipti; karizma, kişilik. Benim için en iyisi hala Diego." diye konuştu.



