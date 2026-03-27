26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
6-5
26 Mart
Slovakya-Kosova
3-4
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
2-1
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
3-5
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
4-0
26 Mart
Ukrayna-İsveç
1-3
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
2-0
26 Mart
Brezilya-Fransa
1-2

Çekya geri döndü, penaltılarla kazandı!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Çekya ile İrlanda karşılaştı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 biten mücadelede Çekya penaltılarda 4-3 galip geldi.

calendar 27 Mart 2026 01:38 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 01:42
Haber: Sporx.com
Çekya geri döndü, penaltılarla kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Çekya ile İrlanda karşılaştı.

Fortuna Arena'da oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 2-2 berabere bitti.

Çekya penaltılara giden mücadelede 4-3 galip geldi.

Çekya'nın gollerini 27. dakikada Patrik Schick ve 86. dakikada Ladislav Krejci kaydetti.

İrlanda'nın gollerini 19. dakikada Troy Parrot ve 23. dakikada Matej Kovar kendi kalesine attı.

FİNALDE RAKİBİ

Çekya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Danimarka - Kuzey Makedonya maçının galibi Danimarka ile 31 Mart Salı günü karşılaşacak.
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.