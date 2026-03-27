Çekya geri döndü, penaltılarla kazandı!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Çekya ile İrlanda karşılaştı.
Fortuna Arena'da oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 2-2 berabere bitti.
Çekya penaltılara giden mücadelede 4-3 galip geldi.
Çekya'nın gollerini 27. dakikada Patrik Schick ve 86. dakikada Ladislav Krejci kaydetti.
İrlanda'nın gollerini 19. dakikada Troy Parrot ve 23. dakikada Matej Kovar kendi kalesine attı.
FİNALDE RAKİBİ
Fortuna Arena'da oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 2-2 berabere bitti.
Çekya penaltılara giden mücadelede 4-3 galip geldi.
Çekya'nın gollerini 27. dakikada Patrik Schick ve 86. dakikada Ladislav Krejci kaydetti.
İrlanda'nın gollerini 19. dakikada Troy Parrot ve 23. dakikada Matej Kovar kendi kalesine attı.
FİNALDE RAKİBİ
Çekya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Danimarka - Kuzey Makedonya maçının galibi Danimarka ile 31 Mart Salı günü karşılaşacak.