26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
2-2112'
26 Mart
Slovakya-Kosova
3-4
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
2-1
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
1-1111'
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
4-0
26 Mart
Ukrayna-İsveç
1-3
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
2-0
26 Mart
Brezilya-Fransa
1-2

Danimarka, play off finaline elini kolunu sallaya sallaya yükseldi

Danimarka, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi ve finale yükseldi.

calendar 27 Mart 2026 00:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Danimarka ve Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.

Parken'de oynanan mücadeleyi Danimarka 4-0'lık skorla kazanarak adını finale yazdırdı.

Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Mikkel Damsgaard, 58 ve 59. dakikalarda Gustav Isaksen ile 75. dakikada Christian Nörgaard attı.

Bu sonucun ardından Danimarka, play-off finalinde Çekya Milli Takımı ile İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
