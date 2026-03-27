26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
2-2116'
26 Mart
Slovakya-Kosova
3-4
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
2-1
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
1-1115'
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
4-0
26 Mart
Ukrayna-İsveç
1-3
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
2-0
26 Mart
Brezilya-Fransa
1-2

İtalya, play off finaline iki golle yükseldi!

İtalya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Kuzey İrlanda'yı 2-0 yendi ve finale yükseldi.

calendar 27 Mart 2026 00:43 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 00:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İtalya ile Kuzey İrlanda karşı karşıya geldi.

New Balance Arena'da oynanan mücadeleyi İtalya, 2-0'lık skorla kazanarak adını finale yazdırdı.

İtalyanlara galibiyeti getiren goller, 56. dakikada Sandro Tonali ve 80. dakikada Moise Kean'den geldi.

Bu sonucun ardından İtalya, play-off finalinde Galler Milli Takımı ile Bosna Hersek Milli Takımı arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

