26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
1-232'
26 Mart
Slovakya-Kosova
1-133'
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
0-030'
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
0-032'
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
0-031'
26 Mart
Ukrayna-İsveç
0-132'
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
0-032'
26 Mart
Brezilya-Fransa
0-013'

Hakan Çalhanoğlu: "Birini seçsem diğer rakibe ayıp olur!"

A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, Romanya maçı sonrası konuştu.

calendar 26 Mart 2026 22:40 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 23:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hakan Çalhanoğlu: 'Birini seçsem diğer rakibe ayıp olur!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu, Romanya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, yaşadığı sakatlık sürecine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"1.5 ay oldu sakatlığım olalı. 1.5 ay sürdü. Mental olarak biraz moralim düşüktü. Üst üste fiziksel problemler psikolojimi bozdu ama ayakta durmaya çalıştım. Juventus maçında oynadım, ödem tuttu. Döndüm, bir daha sakatlık oldu. Ben moralimi yüksek tutmaya çalıştım bu maç için, çok çalıştım. Inter bana yardımcı oldu bu konuda, Mister Chivu bana çok yardım etti, ona teşekkür ediyorum.

Herkes sahada görevini yapmaya çalışıyor. Biz genç, mücadeleci, dinamik bir takımız. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Lucescu bizi iyi tanıyor, ona göre hazırlamış. İlk yarı daha iyi arkaya koşular yapabilirdik. Ayağımıza çok top istedik, öndekiler zorlandı, defansı iyi kapattılar. İkinci yarıya arkaya topla Ferdi golü attı, 1-0 oldu bizim oldu."

"TAKIM ÇOK KARAKTERLİ"

Karşılaşmadaki oyun planına da değinen milli yıldız, "Bugün en önemlisi kontraatağa çıktığımızda dengeyi sağlamaktı. Atağa hep beraber çıktık ve kompakt kalmaya çalıştık. Bunu iyi uyguladık. Şimdi final kaldı. İnşallah rabbim nasip eder. Bu takım çok karakterli." ifadelerini kullandı.

"BİRİNİ SEÇSEM DİĞER RAKİBE AYIP OLUR"

Final öncesi rakip fark etmeyeceklerini ifade eden Çalhanoğlu, "Slovakya da Kosova da zor. Birisini seçsem diğer rakibe ayıp olur. En iyi şekilde dinlenip hazırlanacağız. Kim gelirse gelsin işimize bakmalıyız." dedi.

Milli takım kariyeri ve hedefi içinse Çalhanoğlu, "Rakip kim olursa olsun, finale iyi hazırlanmamız lazım. Milli Takım'daki herkese teşekkür ediyorum, hocalarıma, ağabeylerime. 103. milli maçıma çıktım, çok gururluyum, inşallah daha niceleri olur. Tek eksiğim, tek hedefim kaptan olarak Dünya Kupası'na gitmek. Takım arkadaşlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dünya Kupası'na katılırsak güzel bir turnuva geçireceğimize inanıyorum. Oraya katılalım, sonrasına bakarız." sözlerini söyledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.