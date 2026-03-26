26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Rodri'den Real Madrid'e yeşil ışık!

Manchester City forması giyen Rodri, Real Madrid'e transferine yeşil ışık yaktı.

calendar 26 Mart 2026 14:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester City forması giyen ve adı son dönemde Real Madrid ile anılan Rodri, geleceği için konuştu. İspanyol futbolcu, Real Madrid'e transferine yeşil ışık yaktı.

Kariyerinde daha önce Atletico Madrid'de oynamasının Real Madrid'de forma giymesine engel olmayacağını söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, "Atletico Madrid'de oynamış olmam, Real Madrid'de oynamama engel değil. Doğrudan olmasa da sonunda bu yolu izleyen başka oyuncular da var. Dünyanın en iyi kulüplerini geri çeviremezsiniz." dedi.

Deneyimli orta saha oyuncusu, "İspanya'da, La Liga'da, Madrid'de tekrar oynamak ister misin?" sorusunun ardından, "Evet, elbette." yanıtını verdi.

Real Madrid'in kendisinin transferi konusunda bir hamlesinin olup olmadığı yönünde soruya cevap veren Rodri, "Bilmiyorum. Benimle konuşmazlar, menajerimle konuşurlar." dedi.

Manchester City'de bu sezon 28 maçta süre bulan Rodri, 2 kez ağları havalandırdı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.