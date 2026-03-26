26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Carlos Cuesta için kesin karar yok!

Vasco da Gama, Galatasaray'dan kiraladığı Carlos Cuesta'nın satın alma opsiyonu konusunda henüz karar vermedi.

26 Mart 2026 14:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Vasco da Gama'nın Galatasaray'dan kiraladığı Carlos Cuesta'nın geleceği netlik kazanmadı.

RTI Esporte'de yer alan habere göre, Brezilya temsilcisi, Galatasaray'dan kiraladığı Cuesta'nın opsiyonu için henüz kesin kararını vermedi.

Cuesta'yı Galatasaray'dan yarım sezon kiralayan Vasco da Gama, daha sonra kiralık sözleşmeyi bir yıl daha uzatmıştı. [31 Aralık 2026'ya kadar]

Vasco kariyerine iyi bir başlangıç yapan Kolombiyalı savunma oyuncusu, şubat ayında yaşadığı bir aylık sakatlığın ardından ilk 11'deki yerini kaybetti.

PERFORMANS VE İSTİKRAR

27 yaşındaki futbolcunun buna rağmen Vasco da Gama'da güvenilen bir oyuncu olmaya devam ettiği ancak geleceği için kararın kesin olmadığı belirtildi. Cuesta'nın geleceği için performans ve istikrar faktörlerinin önemli olduğu kaydedildi.

Galatasaray ile yapılan anlaşmaya göre, Vasco da Gama'nın, Cuesta için 5 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

Vasco da Gama'da bu sezon 7 maçta süre bulan Carlos Cuesta, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın Carlos Cuesta transferi için KAP açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde, uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2.250.000 Euro olacaktır.

Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecektir.
Vasco Da Gama'nın futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, bu opsiyonun kullanılması halinde şirketimize satınalma bedeli olarak 5.750.000 Euro transfer bedeli ödenecektir."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.