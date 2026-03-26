Toroslardan Akdeniz'e nefes kesen mücadele başlıyor

Toros Dağları'nın zorlu yamaçlarından Akdeniz kıyılarına uzanan parkurlarıyla dikkat çeken Alanya Ultra Trail, 27- 28 Mart 2026 tarihlerinde 6'ncı kez spor tutkunlarını bir araya getirecek. Kleopatra Plajı'ndan başlayacak yarış, doğa ile tarihin iç içe geçtiği rotalarıyla hem yerli hem yabancı sporculara unutulmaz bir deneyim sunacak.



'25 ÜLKEDEN 850 SPORCU KATILIYOR'



Alanya Ultra Trail Yarış Direktörü Talat Demirel, organizasyonun bu yıl da yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Alanya Ultra Maratonu, Alanya'nın eşsiz doğal ve kültürel güzellikleri arasında konumlandırılmış parkurlarıyla, yerli ve yabancı tüm yarışçıların heyecanla beklediği bir yarış. Bu yıl 6'ncısını düzenliyoruz. 25 farklı ülkeden yaklaşık 850 yarışçının katıldığı bir dağ patika koşusu olacak" dedi. Yarışın start ve finish noktalarının Kleopatra Plajı'nda kurulacak EXPO alanında olacağını vurgulayan Demirel, organizasyonun her geçen yıl daha da büyüdüğünü ifade etti.



5 FARKLI PARKUR, HER SEVİYEYE HİTAP EDİYOR



Organizasyonda her seviyeden sporcuya hitap eden 5 farklı parkur bulunduğunu aktaran Demirel, "5 kilometrelik parkurumuz özellikle spora yeni başlayanlara yönelik. Kale bölgesinde koşulacak bu etapta Alanya'da yaşayan spor meraklılarını da görmek istiyoruz. 18 kilometrelik parkurumuz kaleden başlayıp Torosların yamaçlarına uzanıyor. 27K ve 42K parkurlarımız yine aynı şekilde daha zorlu etaplar içeriyor. En uzun parkurumuz olan 68K ise Mahmutseydi köyüne kadar uzanıyor" diye konuştu.



BİN 500 METREYE TIRMANIŞ, 3 BİN 900 METRE İRTİFA



68 kilometrelik parkurun dikkati çekici etaplardan biri olduğuna işaret eden Demirel, "Bu parkurun yaklaşık 35- 36'ncı kilometresinde yarışmacılar bin 500 metre yüksekliğe ulaşıyor. Toplamda 3 bin 500 ila 3 bin 900 metre arasında bir tırmanış söz konusu. Bu nedenle elit atletlerin de yoğun ilgi gösterdiği, oldukça teknik ve doğayla iç içe bir parkur" dedi.



'ALANYA SPOR ŞEHRİ KİMLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR'



Organizasyonun yalnızca bir yarış olmadığını, aynı zamanda Alanya'nın spor turizmine önemli katkı sağladığını vurgulayan Demirel, "Spor turizmi Alanya'da zaten çok önemli bir yere sahip. Triatlon organizasyonları, bisiklet turları ve diğer branşlarla Alanya bir spor şehri olarak öne çıkıyor. Alanya Ultra Maratonu da bu kimliği daha da güçlendirecek" dedi. Geçmiş yıllarda da büyük ilgi gören etkinliğin bu yıl beklentilerin üzerinde talep gördüğünü ifade eden Demirel, "Bu cumartesi herkesi bekliyoruz. Çok zevkli ve unutulmaz bir yarış olacak" diyerek tüm sporseverleri organizasyona davet etti.



Öte yandan yarışmadaki parkurların Alanya Kalesi, Kızılkule ve Alanya Tersanesi gibi tarihi noktaları da kapsadığı, sporcuların yarış boyunca hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlu bir sınav vereceği belirtildi.



