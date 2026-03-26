Haber Tarihi: 26 Mart 2026 15:50 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 15:50

Irak savaşa mı girdi? 2026 Irak'ta son dakika savaş gelişmesi!

Orta Doğu'da suların bir türlü durulmadığı şu günlerde, komşumuz Irak'tan peş peşe gelen son dakika haberleri tüm dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Bölgedeki askeri hareketlilik ve uluslararası misyonların acil tahliye kararları, vatandaşların arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırmasına neden oldu. Peki, Irak savaşa mı girdi? 2026 Irak'ta son dakika savaş gelişmesi! İşte detaylar…

Bölgede ABD, İsrail ve İran üçgeninde yaşanan sıcak çatışmaların faturası giderek ağırlaşırken, Irak toprakları adeta yeni bir vekalet savaşının merkez üssü haline geldi. Peş peşe yaşanan üs saldırıları, patlamalar ve Irak hava sahasının günlerdir uçuşlara kapalı tutulması "yeni bir Orta Doğu savaşı mı başlıyor" endişesini zirveye taşıdı. Peki, Irak savaşa mı girdi?
IRAK SAVAŞA MI GİRDİ?

Resmi diplomatik kaynaklara ve uluslararası hukuka göre Irak devleti henüz başka bir ülkeye karşı resmi bir "savaş ilanı" yapmış değil. Ancak fiili duruma bakıldığında, ülke toprakları şu an tam anlamıyla bir savaş alanına dönmüş durumda. Özellikle İran destekli Şii milis grupların ABD ve koalisyon güçlerine ait üslere düzenlediği İHA ve roket saldırıları, buna karşılık olarak ABD'nin düzenlediği hava harekatları Irak'ı ateş çemberinin tam ortasına itti. 

IRAK HÜKÜMETİNDEN "MEŞRU MÜDAFAA" KARARI ÇIKTI MI?

Topraklarında yabancı güçlerin çatışmasına sahne olan Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, tarihi bir adım atarak ülkedeki tüm güvenlik güçlerine yönelik saldırılara karşı "meşru müdafaa" yetkisi verdi. Bu kritik karar, Irak'ın kendi egemenliğini ve askerini korumak adına her türlü askeri karşılığı verebileceğinin en net göstergesi oldu. Hava sahası sivil uçuşlara kapalı tutulan ve güvenlik güçleri teyakkuz haline geçen ülkede tansiyon düşmüyor.  

ABD VE NATO IRAK'TAN ÇEKİLİYOR MU?

Mart 2026 itibarıyla Irak'taki krizin boyutunu ve tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne seren en çarpıcı gelişme, Batılı güçlerin acil tahliye kararları oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), artan güvenlik riskleri sebebiyle "NATO Irak Misyonu"nun çekilmesinin kararlaştırıldığını ve bölgedeki Türk askerlerinin de başarıyla Türkiye'ye tahliye edildiğini duyurdu. Eş zamanlı olarak ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği de Irak'taki vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk edin" çağrısı yaptı. Diplomatik misyonların ve NATO güçlerinin bölgeden hızla ayrılması, Irak'taki çatışmaların kısa vadede çok daha şiddetleneceğine dair güçlü sinyaller veriyor.

