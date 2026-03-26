Haber Tarihi: 26 Mart 2026 15:56 -
Güncelleme Tarihi:
26 Mart 2026 15:56
5G geldi mi? Türkiye'de 5G ne zaman kullanıma sunulacak?
Milyonlarca mobil internet kullanıcısının yıllardır büyük bir heyecanla beklediği 5G teknolojisinde nihayet mutlu sona ulaşıldı. Mobil internet hızını mevcuda göre en az 10 kat artıracak olan bu yeni nesil teknoloji için geri sayım resmen bitti. Akıllı telefonlarında daha hızlı, kesintisiz ve düşük gecikmeli bir internet deneyimi yaşamak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 5G geldi mi? Türkiye'de 5G ne zaman kullanıma sunulacak? İşte detaylar…
16 Ekim 2025 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve milyarlarca dolarlık dev bir bütçeyle tamamlanan 5G ihalesinin ardından gözler geçiş takvimine çevrilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen resmi tarih yaklaşırken, operatörlerin altyapı çalışmalarını tamamlamasıyla cihazlarda ilk "5G" logoları görünmeye başlandı. Peki, 5G Türkiye'ye geldi mi, tam olarak ne zaman aktif olacak?
5G TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ, TAM OLARAK NE ZAMAN AKTİF OLACAK?Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıkladığı resmi takvime göre, Türkiye'de 5G teknolojisi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tüm ülkede resmen kullanıma sunulacak. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone dev ihalenin ardından gerekli yetkilendirmeleri almıştı. Mart ayının son günlerini yaşadığımız şu dönemde operatörler test amaçlı olarak bazı merkezlerde 5G sinyallerini fiilen aktif hale getirse de, tüm operatörlerin şebekeyi vatandaşın genel kullanımına açacağı resmi lansman tarihi 1 Nisan 2026 olarak belirlenmiştir. 5G İLK OLARAK HANGİ İLLERDE ÇEKECEK, NERELERDE VAR?1 Nisan 2026 itibarıyla devreye girecek olan 5G hizmeti, altyapı kurulumlarının devasa boyutu nedeniyle ilk aşamada kademeli olarak büyükşehirlerde kullanılabilecek. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamalara göre; ilk sinyaller Marmara Bölgesi ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi nüfusun yoğun olduğu illerde alınacak. İlk etapta şehir merkezleri, stadyumlar, havalimanları ve akıllı otoyollar kapsama alanına girecek olup, tüm Türkiye'nin 81 ilde 5G kapsama alanına alınmasının yaklaşık 1 ila 2 yıl sürmesi hedeflenmektedir.
