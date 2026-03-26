Hoeness'ten 200 Milyon Euro'luk Veto; ''Liverpool'u daha iyi yapmayacağız''

Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, son dönemde yıldız oyuncu Michael Olise hakkında çıkan astronomik transfer spekülasyonlarına son noktayı koydu.



''LİVERPOOL'U DAHA İYİ YAPMAYACAĞIZ''



Münster'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Hoenss, Liverpool'un Fransız yıldız için 200 milyon euro ödemeye hazır olduğu yönündeki iddialara değinerek, "Eğer bu doğruysa ki ben buna inanmıyorum, Liverpool bu yıl 500 milyon harcadı ve çok kötü bir sezon geçiriyor. Dolayısıyla gelecek yıl daha iyi oynamalarına katkıda bulunamayacağız" sözleriyle transfer kapısını tamamen kapattı.



''BU OYUNU TARAFTARIMIZ İÇİN OYUYORUZ''





Kulübün önceliğinin finansal birikim değil, sahadaki kalite ve taraftar bağlılığı olduğunu vurgulayan Hoeness, "Biz bu oyunu taraftarlarımız için oynuyoruz. 430.000 üyemiz var, dünya çapında milyonlarca taraftarımız var ve eğer bankada 200 milyonumuz varsa ve bu yüzden her cumartesi daha kötü futbol oynarsak, bu onların pek bir işine yaramaz" açıklamasında bulundu.



REAL MADRID'DE NABIZ YOKLADI





Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 7 ve 15 Nisan tarihlerinde Bayern Münih ile karşılaşacak olan Real Madrid'in de Olise için 165 milyon Euro değerinde bir teklif hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Ancak Alman devinin yönetimi bu konuda oldukça soğukkanlı.



Sportif direktör Max Eberl, Sport Bild'e verdiği demeçte, "Michael'ın 2029'a kadar bizimle sözleşmesi var, serbest kalma maddesi yok, rahatız" diyerek oyuncunun kontrat gücüne dikkat çekmişti.





2024 yazında Crystal Palace'tan 50 milyon euro bedelle transfer edilen ve kısa sürede takımın vazgeçilmezi haline gelen 24 yaşındaki oyuncu için CEO Jan-Christian Dreesen de yönetimin kararlılığını yineledi.



Dreesen, "Hangi kulüp onu transfer etmeye çalışırsa çalışsın; Bayern'de oynayan herkes, Bayern'de neye sahip olduklarını bilir" diyerek oyuncunun kulüpteki değerini vurguladı.





Olise gibi dünya çapındaki yeteneklerin önceliğinin sportif başarı olduğunu belirten Dreesen, "Şampiyonluklar için oynuyoruz ve bu, onun gibi olağanüstü oyuncular için en önemli şey. Bunu yapabilecek çok fazla kulüp yok ve biz kesinlikle bunu yapabilen az sayıdaki kulüpten biriyiz. Bu yüzden Michael'ın bizde ne olduğunu kesinlikle bildiğinden eminim" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.



BAYERN MUNIH PERFORMANSI



Michael Olise, Bayern Münih formasıyla çıktığı 94 maçta 36 gol 43 asist kaydetti.



