Vincenzo Montella: 'Hedefimize ulaşmak istiyoruz'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, takımın hem mental hem de taktik anlamda hazır olduğunu vurguladı.



"DUYGUSAL OLARAK DENGELİ OLMALIYIZ"



Karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çeken Montella,"Heyecanlıyız. Duygusal anlamda da dengeli bir maç çıkarmalıyız. 90 dakikada her şey olabilir. Her senaryoya karşı hazırlığımız var. Sahaya çıkacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.



"HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ"



Milli futbolcuların bilinçli bir şekilde sahaya çıkacağını belirten Montella, iki maçlık sürece de vurgu yaptı:



"Futbolcularımız çok bilinçli oldukları konumdan dolayı. İki maçımız var, bu maçlar sonrasında istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm oyuncularım bilinçli şekilde hareket ediyor."



