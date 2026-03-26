26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Vincenzo Montella: "Hedefimize ulaşmak istiyoruz"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya maçı öncesi konuştu.

26 Mart 2026 19:03
Sporx.com
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, takımın hem mental hem de taktik anlamda hazır olduğunu vurguladı.

"DUYGUSAL OLARAK DENGELİ OLMALIYIZ"

Karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çeken Montella,"Heyecanlıyız. Duygusal anlamda da dengeli bir maç çıkarmalıyız. 90 dakikada her şey olabilir. Her senaryoya karşı hazırlığımız var. Sahaya çıkacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

"HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Milli futbolcuların bilinçli bir şekilde sahaya çıkacağını belirten Montella, iki maçlık sürece de vurgu yaptı:

"Futbolcularımız çok bilinçli oldukları konumdan dolayı. İki maçımız var, bu maçlar sonrasında istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm oyuncularım bilinçli şekilde hareket ediyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
