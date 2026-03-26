26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
1-232'
26 Mart
Slovakya-Kosova
1-133'
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
0-030'
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
0-032'
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
0-031'
26 Mart
Ukrayna-İsveç
0-132'
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
0-032'
26 Mart
Brezilya-Fransa
0-013'

Mert Müldür: ''Kim gelirse gelsin''

calendar 26 Mart 2026 23:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

A Milli Futbol Takımı'nda Mert Müldür, Romanya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ne kadar zor olacağının farkında olduklarını belirten Mert, "Çok zor bir maçtı, herkes de biliyordu bunu. Rakip de finale çıkmayı istiyordu. Çok mutluyuz. Konsantreyiz. İnşallah hep birlikte Dünya Kupası'na gideceğiz.'' ifadelerini kullandı.

''KİM GELİRSE GELSİN''
Finalde kiminle karşılaşmak istediğine dair sorulan soruya tecrübeli sağ bek, ''Kosova, Slovakya fark etmez, önemli değil. Kim gelirse gelsin yenmemiz lazım, Dünya Kupası'na gitmemiz lazım." diyerek sözlerine nokta koydu.
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.