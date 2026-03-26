26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
1-232'
26 Mart
Slovakya-Kosova
1-133'
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
0-030'
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
0-032'
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
0-031'
26 Mart
Ukrayna-İsveç
0-132'
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
0-032'
26 Mart
Brezilya-Fransa
0-013'

Kenan Yıldız: "Bize rakip fark etmez!"

A Milli Takım'da Kenan Yıldız, Romanya maçı sonrası konuştu.

26 Mart 2026 22:35
Sporx.com
Kenan Yıldız: 'Bize rakip fark etmez!'
A Milli Futbol Takımı'nda Kenan Yıldız, Romanya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda zorlandıklarını ancak ikinci yarıda oyunun değiştiğini ifade eden genç futbolcu, "İlk yarıda çok savunmada kaldı. Üstümde 3 oyuncuları vardı. Sadece gol atamadık ilk yarıda. İkinci yarıda golü bulduk ve daha iyi oldu. İtalya'da da böyleler ama ben çok çalışıyorum." dedi.

"RAKİP FARK ETMEZ"

Play-off sürecinde rakip ayırt etmediklerini vurgulayan Kenan Yıldız,  "Slovakya, Kosova fark etmez. İkisi de fark etmez. Hazırlanmamız lazım." ifadelerini kullandı. 

"BU TAKIMLA GURUR DUYUYORUM"

Takımın potansiyeline de dikkat çeken milli oyuncu, "Bu takımla çok gurur duyuyorum. Biz çok iyi bir jenerasyonuz. Biz en iyisini yapalım. 24 senedir gitmiyoruz, baskıya gerek yok." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
