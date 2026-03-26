Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen millilerimiz için play-off rotası tek maç eleme usulüne göre belirlendi. Kazanan tarafın finale yükseleceği bu tarihi gecede, İstanbul'da futbol şöleni yaşanacak. Ay-Yıldızlıların ilk 11 tercihlerini ve yayın bilgilerini kaçırmak istemeyen taraftarlar hazırlıklarını hızlandırdı. Peki, Türkiye - Romanya maçı ne zaman?

Kritik play-off yarı final mücadelesi, 26 Mart 2026 Perşembe (Bugün) oynanacak. İstanbul Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadyumu) gerçekleşecek olan dev karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak açıklandı. Mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem François Letexier düdük çalacak. Peki, milyonları ekran başına kilitleyecek olan Türkiye - Romanya maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

A Milli Takımımızın bu kader maçı, tüm Türkiye'ye ulaşacak şekilde şifresiz olarak yayınlanacak. Türkiye - Romanya karşılaşması saat 20.00'den itibaren TV8 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek. Ayrıca dijital platform üzerinden izlemek isteyenler için müsabaka EXXEN üzerinden de yayınlanacak. Peki, sahaya hangi kadroların çıkması bekleniyor?

Teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel kadrolar şu şekilde:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Romanya: Popescu, Ratiu, Draguşin, Ghița, Bancu, Screciu, Dragomir, Tanase, Baiaram, Man, Birligea.

Millilerimiz bu akşam Romanya engelini aşması durumunda, Dünya Kupası biletini alabilmek için play-off finaline yükselecek. Finaldeki rakibimiz ise bu akşam oynanacak olan Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi olacak. Final karşılaşması 31 Mart 2026 tarihinde deplasmanda oynanacak ve kazanan ekip doğrudan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.