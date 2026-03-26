Tedesco, Fenerbahçe kararını duyurdu!

Fenerbahçe'de gelecek sezon için akıbeti henüz belli olmayan Domenico Tedesco, 1907 Derneği'nin toplantısına katıldı.
İtalyan hocanın burada geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunduğu belirtildi.
F.BAHÇE'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR
A Spor'un haberine göre Tedesco, Fenerbahçe'de devam etmek istediğini dile getirdi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİ
İtalyan çalıştırıcı ayrıca sarı-lacivertli kulüple Şampiyonlar Ligi hayali kurduğunu, sezon öncesi kampı ve transfer dönemini Fenerbahçe'de yaşamak istediğini ifade etti.
PUAN ORTALAMASI 2.08
Tedesco'nun Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyan teknik adam sarı-lacivertlilerin başında şu ana kadar 40 maça çıktı ve 2.08'lik puan ortalaması yakaladı.
