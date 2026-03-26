26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Menemen'den play-off'a veda

2. Lig'de mücadele eden Menemen FK, play-off yarışına havlu attı.

26 Mart 2026 12:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde zirve adaylarından Mardin 1969 Spor'a 3-1 kaybeden Menemen Futbol Kulübü, Play-Off yarışına havlu attı.

Geçen hafta deplasmanda Fethiyespor'u 1-0 yenip umutlanan sarı-lacivertliler, Mardin temsilcisi karşısında kaybedip 42 puanda kaldı.

Menemen FK'nın 5 müsabakası kalırken, sarı-lacivertliler 5'inci Muşspor'un 15 puan gerisine düştü. Menemen FK son 9 maçında ise sadece 1 galibiyet aldı. İzmir ekibi bu süreçte 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek düşüşünü durduramadı.

Bilal Kısa'nın yerine geçen hafta göreve gelen teknik direktör Cüneyt Biçer ilk yenilgisini de yaşamış oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
