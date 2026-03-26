Multimedya ekran yasak mı 2026? Multimedya yasağı kalktı mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen ve 27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Kanun, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda köklü değişiklikler getirdi. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan "APP plaka" düzenlemesinin ardından, şimdi de araç içi eğlence ve ses sistemlerine yönelik sıkı denetimler başlıyor. Peki, araçlarda ekranlı double teyp multimedya ekranı yasaklandı mı? İşte, Car Play ve Android Auto detayı!

Araçlara sonradan eklenen multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak yapılan düzenlemeyle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında yaptırımların durdurulduğu vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak "sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak" fiiline yönelik düzenleme yapılmıştır.

Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur. Bu kapsamda 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleşen cezai yaptırımların iptaline karar verilmiştir. Öte yandan; araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimler 1 Nisan'a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilecek, bu tarihten itibaren ise ilgili kanun kapsamında denetimlere devam edilecektir.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada düzenlemenin kapsamını net bir şekilde çizdi. Bakan Çiftçi, araçların fabrikadan çıkış halindeki orijinal sistemlerinin kullanımında herhangi bir sakınca olmadığını vurguladı.

"Araçların içerisinde orijinal, fabrikadan monte edilmiş haliyle kullanılan sistemlerde herhangi bir problem yok. Kanun buna bir yasaklama getirmiyor. Ancak aracın orijinalliğini bozup, fabrikadan gelen sistemi değiştirerek yapılan ilaveler artık müeyyideye tabidir."

Bakan Çiftçi, özellikle tablet takılması, video oynatılması ve sürücünün dikkatini dağıtabilecek her türlü görüntü sisteminin güvenliği tehlikeye attığını belirtti.

Düzenlemenin temel amacının ceza kesmek değil, can güvenliğini sağlamak olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bütün bunların bir mantığı var: Sürücünün dikkatini dağıtmamak. Sürücünün tüm dikkatini yola vermesini sağlayarak hem kendi can güvenliğini hem de diğer vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğini korumayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımıza tavsiyem; eğer araçlarında sonradan taktırılmış ekran veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleridir."

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için tanınan sürenin sonuna kadar araçlarını Kanun'a uygun hale getirmeleri büyük önem arz ediyor.