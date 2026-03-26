ÖSYM sınavları arasında bulunan YDS için başvurular, 18-26 Şubat arasında tamamlandı. Bugünlerde ise sınav tarihi ve sınav giriş belgeleri merak konusu oldu. Peki YDS sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 YDS sınav tarihi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.

YDS 5 Nisan 2026 saat 10.15'te uygulanacak.

YDS sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.