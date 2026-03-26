26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Fikret Orman ve Burak Elmas adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

calendar 26 Mart 2026 17:27
Haber: NTV, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın da aralarında bulunduğu 14 isim gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16 ünlü isim için gözaltı kararı verilmiş, 14 isim de salı gecesi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan isimler işlemlerinin yapılması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Buradaki işlemleri tamamlanan 14 isim test için dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen 14 şüpheli kan ve saç örnekleri ardından şüpheliler, daha sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Saç ve kan örnekleri alınan 14 ünlü isim bugün, adliyeye sevk edilmişti.

Son gelişmeye göre; savcılık ifadeleri alınan Burak Elmas ve Fikret Orman ile birlikte toplam 6 kişi yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi edildi.

Elmas ve Orma dahil 6 kişi yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.