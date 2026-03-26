Fikret Orman ve Burak Elmas adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.
Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın da aralarında bulunduğu 14 isim gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16 ünlü isim için gözaltı kararı verilmiş, 14 isim de salı gecesi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan isimler işlemlerinin yapılması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.
Buradaki işlemleri tamamlanan 14 isim test için dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen 14 şüpheli kan ve saç örnekleri ardından şüpheliler, daha sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR
Saç ve kan örnekleri alınan 14 ünlü isim bugün, adliyeye sevk edilmişti.
Son gelişmeye göre; savcılık ifadeleri alınan Burak Elmas ve Fikret Orman ile birlikte toplam 6 kişi yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi edildi.
Elmas ve Orma dahil 6 kişi yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın da aralarında bulunduğu 14 isim gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16 ünlü isim için gözaltı kararı verilmiş, 14 isim de salı gecesi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan isimler işlemlerinin yapılması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.
Buradaki işlemleri tamamlanan 14 isim test için dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen 14 şüpheli kan ve saç örnekleri ardından şüpheliler, daha sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR
Saç ve kan örnekleri alınan 14 ünlü isim bugün, adliyeye sevk edilmişti.
Son gelişmeye göre; savcılık ifadeleri alınan Burak Elmas ve Fikret Orman ile birlikte toplam 6 kişi yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi edildi.
Elmas ve Orma dahil 6 kişi yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.