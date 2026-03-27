26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
2-2112'
26 Mart
Slovakya-Kosova
3-4
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
2-1
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
1-1111'
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
4-0
26 Mart
Ukrayna-İsveç
1-3
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
2-0
26 Mart
Brezilya-Fransa
1-2

Dünya Kupası yolunda rakibimiz Kosova

Kosova, Slovakya'yı 4-3 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası play-off final maçında rakibimiz oldu.

calendar 27 Mart 2026 00:39 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 00:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Slovakya ile Kosova karşı karşıya geldi. Tehelne Pole Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kosova 4-3'lük skorla kazandı.

Slovakya, maça 6. dakikada Martin Valjent'in golüyle başladı. Kosova, 21. dakikada Veldin Hodza'nın golüyle eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip 45. dakikada Lukas Haraslin'in golüyle bir kez daha öne geçti.

İkinci yarıya çok hızlı başlayan Kosova, 47. dakikada Fisnik Asllani'nin golüyle eşitliği sağladı.

Florent Muslija, 60. dakikada frikik golüyle Kosova'yı öne geçirdi. Kreshnik Hajrizi, 72. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Strelec, 90+3'te maçın skorunu belirleyen golü attı.

KOSOVA RAKİBİMİZ OLDU!

Bu sonucun ardından Kosova, adını play-off finaline yazdırdı ve Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Takımımız'ın rakibi oldu.

Kazananın Dünya Kupası'na gideceği müsabaka, Kosova'nın ev sahipliğinde 31 Mart Salı akşamı oynanacak.



