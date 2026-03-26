26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Milli motosikletçiler, Portekiz ve ABD'de piste çıkacak

Milli motosikletçiler Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Deniz Öncü, hafta sonu Portekiz ve ABD'deki dünya şampiyonası yarışlarında piste çıkacak.

calendar 26 Mart 2026 14:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli motosikletçiler Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, hafta sonu ABD ve Portekiz'de düzenlenecek yarışlarda mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında sezon 27-29 Mart tarihlerinde Portekiz yarışı ile devam edecek. Dünya Supersport Şampiyonası'nın favori isimlerinden Can Öncü, yarın Algarve Pisti'nde serbest antrenman ve superpolede yer alacak. Can Öncü, Pata Yamaha Ten Kate ile hafta sonunun ilk yarışına 28 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da, ikinci yarışına ise 29 Mart Pazar günü ise saat 16.00'da çıkacak.

Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Superbike Şampiyonası'nda Motoxracing Worldsbk takımıyla yarın serbest antrenmanlara, 28 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da da ilk yarışta yer alacak. 54 numara ile yarışan Bahattin Sofuoğlu, 29 Mart Pazar günü saat 13.10'da superpole, 17.30'da da hafta sonunun ikinci yarışında ter dökecek.

- Deniz Öncü, Moto2'de mücadele edecek

Milli sporcu Deniz Öncü, ABD'de yapılacak Dünya Moto2 Şampiyonası'nda yarışacak.

Deniz Öncü, Americas Pisti'nde ELF Marc VDS takımı ile yarın antrenmanlarda, 28 Mart Cumartesi günü ise sıralamalarda en iyi zamanı yapmak için pistte olacak. 16 turluk Moto2 ABD Grand Prix'si, 29 Mart Pazar günü saat TSİ 21.15'te başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
