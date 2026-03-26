26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Altay, kazanamadı ama teselli buldu!

3. Lig'de mücadele eden Altay, berabere kalmasına rağmen en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 2'den 3'e çıkararak teselli buldu.

calendar 26 Mart 2026 12:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Alanya 1221 ile 0-0 berabere kalarak 21 puana ulaşan düşme hattının bir basamak üzerindeki Altay, galibiyet hasreti 6 haftaya yükselmesine rağmen en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 2'den 3'e çıkararak teselli buldu.

Düşme hattında bir basamak altında yer alan Bornova 1877'nin 18 puanda kaldığı, 1-1 berabere kalan Afyonspor ve İzmir Çoruhlu FK'nın 16 puana ulaştığı haftadan 1 puan çıkaran siyah-beyazlılar, son 4 haftaya umutlu girdi. Ligde pazar günü Eskişehir Anadolu Spor'a konuk olacak Altay; daha sonra sırasıyla İzmir Çoruhlu FK, Nazillispor (D) ve Afyonspor'la final maçlarına çıkacak.

Altay Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz, Alanya 1221 maçının düşük tempoda geçtiğini ifade ederek, "Skor üretemedik. Rakibin rahat olmasına biz de uyduk. Rahat oynamaları hata yapma olasılıklarını düşürdü. Gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Sakatlıktan dönen oyuncularımızın performansı düşüktü. Galibiyeti kaçırdık. Artık Eskişehir Anadolu Spor deplasmanına odaklanacağız" diye konuştu.

Altay'da genç kaleci Süleyman Emre İtir, ilk 11'de yer alarak ilk profesyonel maçına çıktı. Teknik patron Karagöz, geçtiğimiz haftalarda performans düşüklüğü yaşayan stoper İsmet ve kaleci Ulaş'ı kadroya almadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.