NBA, Seattle ve Las Vegas için genişleme sürecini resmen başlattı

NBA Yönetim Kurulu, ligin 32 takıma çıkarılması hedefi doğrultusunda genişleme sürecinin başlatılmasına yönelik oylamayı onayladı.



Bu kapsamda lig, yeni franchise başvurularını değerlendirmeye alacak ve süreçte yalnızca Seattle ile Las Vegas şehirlerini dikkate alacak. Her bir yeni takım için belirlenmesi beklenen genişleme bedelinin 7 milyar ila 10 milyar dolar arasında olması öngörülüyor.



Genişlemenin artık kaçınılmaz olduğu değerlendirilirken, sürecin 2028-29 sezonunda mı yoksa daha ileri bir tarihte mi tamamlanacağı henüz kesinlik kazanmış değil. ESPN'e konuşan üst düzey kaynaklar, bu gelişmeyi "meselenin olup olmayacağı değil, ne zaman gerçekleşeceği" şeklinde yorumladı.



NBA, önümüzdeki aylarda Seattle ve Las Vegas için başvuruda bulunacak yatırımcı gruplarının tekliflerini detaylı şekilde inceleyecek. NBA başkanı Adam Silver, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugünkü oylama, Yönetim Kurulumuzun Las Vegas ve Seattle gibi NBA basketboluna güçlü bir geçmişe sahip iki pazarda genişleme ihtimalini değerlendirme konusundaki ilgisini yansıtıyor. Bir sonraki adımda ilgili taraflarla görüşmeler yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Lig yönetimi, genişleme sürecinde pazar analizi, potansiyel sahiplik yapıları, salon altyapıları ve ekonomik etkilerin değerlendirilmesi amacıyla PJT Partners yatırım bankasını stratejik danışman olarak görevlendirdi. Silver ayrıca sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurgulayarak, "Şu an için hiçbir şey kesinleşmiş değil" dedi.



NBA, en son 2004 yılında Charlotte Bobcats'in lige katılmasıyla genişlemişti. Söz konusu franchise daha sonra Charlotte Hornets adını aldı.



Daha önce LeBron James'in Las Vegas merkezli bir takım için yatırım planında yer alabileceği konuşulmuştu. Ancak Fenway Sports Group'un süreçten çekilmesiyle bu ihtimal büyük ölçüde ortadan kalktı.



Seattle şehri, 2008 yılında Seattle SuperSonics'in taşınarak Oklahoma City Thunder haline gelmesinden bu yana NBA takımına ev sahipliği yapmıyor. 2013 yılında Sacramento Kings'in Seattle'a taşınması gündeme gelmiş ancak Yönetim Kurulu'nun 22-8'lik oylamasıyla bu plan reddedilmişti.



