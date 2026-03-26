26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta heyecanı yaşacak. 24. hafta cuma günü başlayacak.

calendar 26 Mart 2026 12:21
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta, cuma günü oynanacak üç maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:

Cuma:

18.00 Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji (Hayri Gür)

18.00 Glint Manisa Basket-Beşiktaş GAİN (Muradiye Spor Kompleksi)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)

28 Mart Cumartesi:

13.00 Safiport Erokspor-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

29 Mart Pazar:

15.30 Anadolu Efes-Tofaş (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Karşıyaka-Mersinspor (Mustafa Kemal)

20.30 Bursaspor-Fenerbahçe Beko (Tofaş Spor Salonu)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.