Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'nin 34. haftasında cuma günü Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.



EuroLeague'nin lideri Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda 23 galibiyet ve 10 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, son olarak İsrail'in Maccabi Rapyd takımına 94-89 mağlup oldu.



Zalgiris ise 19 galibiyet ve 14 mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriş yaptı.



Ligin ilk yarısında oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko, deplasmanda rakibine 84-81 yenildi.



