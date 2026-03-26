26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Anthony Dennis için dev talip!

Villarreal, Göztepe forması giyen orta saha oyuncusu Anthony Dennis ile ilgileniyor.

calendar 26 Mart 2026 13:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Anthony Dennis için dev talip!
Göztepe forması giyen Anthony Dennis'e İspanya'dan önemli bir talip çıktı.

VILLARREAL TAKİPTE

Villarreal, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu takip ediyor.

Fichajes'te yer alan habere göre, İspanyol ekibi, orta sahasını genç oyuncu ile güçlendirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ VE MAINZ

Öte yandan Villarreal'in Dennis transferinde yalnız olmadığı ve Beşiktaş ile Mainz'ın da genç oyuncunun şartlarını sorduğu kaydedildi.

Göztepe, Anthony Dennis için 10 milyon civarında bir bonservis bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Göztepe forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Anthony Dennis, 3 kez ağları havalandırdı.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
