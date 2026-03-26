Anthony Dennis için dev talip!

Göztepe forması giyen Anthony Dennis'e İspanya'dan önemli bir talip çıktı.



VILLARREAL TAKİPTE



Villarreal, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu takip ediyor.



Fichajes'te yer alan habere göre, İspanyol ekibi, orta sahasını genç oyuncu ile güçlendirmek istiyor.



BEŞİKTAŞ VE MAINZ



Öte yandan Villarreal'in Dennis transferinde yalnız olmadığı ve Beşiktaş ile Mainz'ın da genç oyuncunun şartlarını sorduğu kaydedildi.



Göztepe, Anthony Dennis için 10 milyon civarında bir bonservis bekliyor.



SEZON PERFORMANSI



Göztepe forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Anthony Dennis, 3 kez ağları havalandırdı.



