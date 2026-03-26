iPhone 18 ne zaman çıkacak? iPhone 18 Pro ve standart modelin çıkış tarihi belli oldu mu?

Tüm dünyada milyonlarca sadık kullanıcısı olan Apple, 2026 yılı itibarıyla geleneksel lansman takviminde radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Teknolojinin güvenilir sızıntı kaynaklarının "bölünmüş lansman" olarak adlandırdığı bu yeni strateji, hangi modelin ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda büyük bir kafa karışıklığı yarattı. Planlarını yeni telefona göre yapanlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, iPhone 18 ne zaman çıkacak?

Kısa ve net cevap: Apple'ın merakla beklenen amiral gemisi serisinde bu yıl bölünmüş lansman (split launch) stratejisi uygulanacaktır. Sızdırılan son tedarik zinciri raporlarına ve analistlere göre; üst segmenti temsil eden iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve Apple'ın ilk katlanabilir telefonu "iPhone Fold", geleneksel takvime sadık kalınarak Eylül 2026'da resmi olarak tanıtılacak ve ön siparişe açılacaktır.

Ancak bütçe dostu düz modelleri bekleyenler için durum farklı; standart iPhone 18, iPhone 18e ve iddialı iPhone Air 2 modellerinin Eylül lansmanında yer almayacağı ve Mart 2027 (ilkbahar) döneminde özel bir etkinlikle piyasaya sürüleceği büyük oranda kesinleşti. Peki, Eylül 2026'da tüm dikkatleri üzerine çekecek olan iPhone 18 Pro serisinin özellikleri neler olacak?

Apple'ın 50. yıl dönümünü kutladığı 2026 yılında vitrine çıkacak olan Pro modeller, teknoloji devinin donanım ve inovasyon şovuna dönüşecek. Sızdırılan kesinleşmiş raporlara göre iPhone 18 serisiyle birlikte gelecek en çarpıcı yenilikler şunlardır:

A20 Pro Çip: TSMC'nin devrim niteliğindeki 2 nanometre (2nm) mimarisiyle üretilecek olan bu işlemci, on-device yapay zeka (Apple Intelligence) işlemlerinde hız rekorları kıracak ve batarya verimliliğini görülmemiş bir boyuta taşıyacak.

Değişken Diyaframlı Kamera (Variable Aperture): Pro serisinde ana kamerada mekanik olarak değişebilen diyafram teknolojisine geçilecek. Bu sayede düşük ışık performansı ve alan derinliği kontrolü profesyonel fotoğraf makineleriyle yarışacak.

Apple C2 5G Modem: Yıllardır Qualcomm altyapısını kullanan Apple, iPhone 18 serisiyle birlikte tamamen kendi ürettiği C2 modemlerine geçiş yaparak şebeke çekim gücünü ve internet hızını doğrudan kendisi optimize edecek.

Küçültülmüş Dinamik Ada: Ekran altı Face ID sensörlerine atılan ilk adım sayesinde "Dynamic Island" çentiği küçülerek ekranda çok daha estetik, hap şeklinde bir tasarıma kavuşacak.

Peki, bu üst düzey donanım canavarlarının fiyat etiketleri cep yakacak mı?

Eylül 2026'da teknoloji marketlerinin vitrinlerini süsleyecek olan iPhone 18 Pro serisinde dolar bazında ekstrem bir zam dalgası beklenmiyor. Sektör analistlerinin güçlü öngörülerine göre, 6.3 inçlik iPhone 18 Pro'nun 1.099 dolar, devasa 6.9 inçlik ekrana sahip iPhone 18 Pro Max'in ise 1.199 dolar başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini alması muhtemel.

Mart 2027'de piyasaya sürülecek olan standart iPhone 18 modelinin ise 799 dolarlık rekabetçi bir fiyat bandında tutulacağı tahmin ediliyor. Türkiye pazarındaki nihai etiketler ise döviz kurları, KDV ve ÖTV oranlarına göre Eylül ayında netlik kazanacak.