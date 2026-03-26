Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı!

Trabzonspor taraftarı, Galatasaray ile oynanacak maçı bekliyor.
Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan bu karşılaşma için bordo-mavili taraftarlar ayrı bir hazırlığı var.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Trabzonspor taraftarı, sezon başında Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ı sahte dolarlarla protesto edecek.
Organizasyonun gerçekleşeceği güney kale arkası tribününde satışa çıkan tüm biletler kısa süre içerisinde tükendi.
Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan bu karşılaşma için bordo-mavili taraftarlar ayrı bir hazırlığı var.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Trabzonspor taraftarı, sezon başında Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ı sahte dolarlarla protesto edecek.
Organizasyonun gerçekleşeceği güney kale arkası tribününde satışa çıkan tüm biletler kısa süre içerisinde tükendi.