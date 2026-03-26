26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı!

Trabzonspor taraftarı, Galatasaray maçında Uğurcan Çakır'ı protesto edecek.

calendar 26 Mart 2026 09:04 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 09:21
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Trabzonspor taraftarı, Galatasaray ile oynanacak maçı bekliyor.

Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan bu karşılaşma için bordo-mavili taraftarlar ayrı bir hazırlığı var.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Trabzonspor taraftarı, sezon başında Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ı sahte dolarlarla protesto edecek.

Organizasyonun gerçekleşeceği güney kale arkası tribününde satışa çıkan tüm biletler kısa süre içerisinde tükendi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
