Twitter (X) çöktü mü 26 Mart 2026 | Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X erişim sorunu 26 Mart 2026 günü gündeme geldi. Sosyal medya platformu Twitter'da kesinti ve uygulamaya giriş sorunu yaşanırken kullanıcılar da X neden açılmıyor? sorusuna yanıt aramaya başladı. ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunda erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Sosyal medya uygulaması X'e (Twitter) gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından erişim sağlanıyor. Ancak uygulamada yer yer aksaklıklar yaşanabiliyor. Yaşadıkları sorunla bağlantılı olarak akış yenileme uyarısı alan kullanıcılar, X erişim raporu detaylarını kontrol ediyor. Peki Twitter (X) çöktü mü? Twitter'da (X.com) erişim sorunu var mı? İşte ayrıntılar...



26 Mart 2026 Perşembe günü sosyal medya platformu X (twitter) 'da akış sorunu gözlemlendi. Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com raporlarına, X platformda saat 10:11 itibarıyla uygulamada ve web sitesinde kesinti problemi olduğu yansıdı.

Twitter'a giriş sorunu yaşlanmasının farklı pek çok sebebi olabilir. Bunlardan birisi de veri ve ön belleğin çok dolu olmasıdır. Ön bellek sistemi her uygulamanın sahip olduğu bir sistem olmaktadır. Uygulama her açıldığında ise ön bellek tekrar yüklenmektedir. Ön bellek ve veri kısmı dolu ise temizleme işleminin yapılması gerekir.

Temizleme işlemi için telefonun ayarlar kısmında Twitter uygulaması bulunmalıdır. Burada ön bellek ve verileri temizle yazan bir seçenek bulunmaktadır. Bu seçenek ile ön bellek ve veriler temizlenmektedir. Sorun ise bu şekilde çözüme kavuşmaktadır.