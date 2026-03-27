26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
2-2112'
26 Mart
Slovakya-Kosova
3-4
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
2-1
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
1-1111'
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
4-0
26 Mart
Ukrayna-İsveç
1-3
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
2-0
26 Mart
Brezilya-Fransa
1-2

Razvan Burleanu: "Türkiye daha iyi bir takım"

Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, Türkiye maçı sonrası konuştu.

calendar 27 Mart 2026 00:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Razvan Burleanu'nun açıklamaları:

"LUCESCU GÖREVDE KALACAK"

"Bay Lucescu kesinlikle bir sonraki maçta da görevde kalacak. Herkes için üzücü bir durum, maça çıktık. Türkiye daha iyi bir takım olsa da, takımımız Türkiye'nin seviyesine ayak uydurabildiğini gösterdi. Şanssızlık da yaşadık. Nicu Stanciu'nun şutu gol olsaydı, şu anda başka bir konu hakkında konuşuyor olurduk."

"BU AKŞAM BUNU TARTIŞMIYORUZ"

"(Yeni teknik direktör arayışları başlıyor mu?) Bu akşam bunu tartışmıyoruz. Dünya Kupası bir rüyaydı. Bunun için Lucescu geldi. Oyuncuların yanında olmak, onları cesaretlendirmek istedik. Oyuncular için çok zor bir durum. Zor anlarda onları desteklemeliyiz. İyi anlarda bunu yapacak pek çok insan bulunur."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
