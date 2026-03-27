Razvan Burleanu: 'Türkiye daha iyi bir takım'

Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, Türkiye maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



İşte Razvan Burleanu'nun açıklamaları:



"LUCESCU GÖREVDE KALACAK"



"Bay Lucescu kesinlikle bir sonraki maçta da görevde kalacak. Herkes için üzücü bir durum, maça çıktık. Türkiye daha iyi bir takım olsa da, takımımız Türkiye'nin seviyesine ayak uydurabildiğini gösterdi. Şanssızlık da yaşadık. Nicu Stanciu'nun şutu gol olsaydı, şu anda başka bir konu hakkında konuşuyor olurduk."



"BU AKŞAM BUNU TARTIŞMIYORUZ"



"(Yeni teknik direktör arayışları başlıyor mu?) Bu akşam bunu tartışmıyoruz. Dünya Kupası bir rüyaydı. Bunun için Lucescu geldi. Oyuncuların yanında olmak, onları cesaretlendirmek istedik. Oyuncular için çok zor bir durum. Zor anlarda onları desteklemeliyiz. İyi anlarda bunu yapacak pek çok insan bulunur."



