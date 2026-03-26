26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Marciniak: "Galatasaray maçında bu yüzden yoktum"

Polonyalı hakem Szymon Marciniak, Liverpool - Galatasaray maçında görev alamama nedeninin sakatlığı olduğunu söyledi. Marciniak, uzun süreli sakat olduğuna dair iddiaları da yalanladı.

26 Mart 2026 14:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Marciniak: 'Galatasaray maçında bu yüzden yoktum'
Polonyalı hakem Szymon Marciniak, sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool - Galatasaray maçında orta hakem olarak görev alamayan ve maçta dördüncü hakem olarak görev yapan Marciniak, "Beni aylarca hakemlikten uzak tutacağı söylenen sakatlığımla ilgili iddialar tamamen asılsız. Gerçek şu, bel omurgamdan bir sakatlık geçirdim ve Liverpool - Galatasaray maçında bu yüzden görev alamadım, tek neden bu." dedi.

Sakatlığının ardından antrenmanlara başladığını söyleyen Marciniak, "Şu anda hafif antrenmanlara başladım. 29 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasında Dünya Kupası hakemleri için düzenlenecek FIFA antrenman kampına katılacağım. 3. kez Dünya Kupası'nda olmayı çok istiyorum." diye konuştu.

GALATASARAY MAÇINDA DEĞİŞİKLİK

Liverpool-Galatasaray müsabakasını hakem Szymon Marciniak sakatlanması üzerine dördüncü hakem Pawel Raczkowski yönetti.

Mücadeleyi yöneteceği açıklanan Marciniak, ısınma sırasında sakatlık yaşadığı bildirildi. Tecrübeli hakemin yerine karşılaşmada dördüncü hakem Raczkowski düdük çaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
