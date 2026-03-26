Marciniak: 'Galatasaray maçında bu yüzden yoktum'

Polonyalı hakem Szymon Marciniak, sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool - Galatasaray maçında orta hakem olarak görev alamayan ve maçta dördüncü hakem olarak görev yapan Marciniak, "Beni aylarca hakemlikten uzak tutacağı söylenen sakatlığımla ilgili iddialar tamamen asılsız. Gerçek şu, bel omurgamdan bir sakatlık geçirdim ve Liverpool - Galatasaray maçında bu yüzden görev alamadım, tek neden bu." dedi.
Sakatlığının ardından antrenmanlara başladığını söyleyen Marciniak, "Şu anda hafif antrenmanlara başladım. 29 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasında Dünya Kupası hakemleri için düzenlenecek FIFA antrenman kampına katılacağım. 3. kez Dünya Kupası'nda olmayı çok istiyorum." diye konuştu.
GALATASARAY MAÇINDA DEĞİŞİKLİK
Liverpool-Galatasaray müsabakasını hakem Szymon Marciniak sakatlanması üzerine dördüncü hakem Pawel Raczkowski yönetti.
Mücadeleyi yöneteceği açıklanan Marciniak, ısınma sırasında sakatlık yaşadığı bildirildi. Tecrübeli hakemin yerine karşılaşmada dördüncü hakem Raczkowski düdük çaldı.
