Geliyoruz Amerika, bekle bizi!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Takımımız ile Romanya karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Milli Takımımız 1-0'lık skorla kazandı.Romanya'nın tüm hatlarıyla kapandığı ilk yarıda oyunun kontrolü tamamen bizde olsa da bir türlü kilidi açamadık.53. dakikada Arda Güler'in savunma arkasına attığı nefis pasını kontrol eden Ferdi Kadıoğlu, Romanya ağlarını havalandırdı.Daha önce Almanya'ya karşı kazandığımız hazırlık maçında gol atan Ferdi, milli formayla ilk resmi golünü atmış oldu.Golün ardından baskısını sürdüren Milli Takımımız'da Kenan Yıldız'ın 61. dakikadaki şutu direkten auta gitti.Bu sonuçla birlikte Milli Takımımız, play-off finaline yükseldi. Rakibimiz Slovakya - Kosova maçının galibi olacak.Final müsabakasını 31 Mart Salı akşamı deplasmanda oynayacağız.2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yla karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İspanya mücadelesine göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.İtalyan teknik adam, eleme grubunun son mücadelesi olan İspanya karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a Romanya karşısında da şans verirken Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'ün yerine farklı isimleri sahaya sürdü.İspanya karşısında oynayan isimlerden Merih Demiral ve Zeki Çelik tedavileri devam ettiği için kadroda yer almazken, Fenerbahçe formasıyla yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Çağlar Söyüncü aday kadroya çağrılmadı. Altay Bayındır, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül ise Romanya karşısında yedek soyundu.Montella, kritik mücadelede kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet ederken savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı oynatan İtalyan çalıştırıcı, forvette ise Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi.A Milli Takım'ın play-off maçları için aday kadroya çağrılan isimlerden Merih Demiral ve Zeki Çelik, sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı.Bu isimlerin yanı sıra Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Semih Kılıçsoy, teknik ekibin kararıyla maç kadrosuna alınmadı.Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı'nda 4,5 yıl sonra milli maç heyecanı yaşandı.Son olarak 1 Eylül 2021 tarihinde Karadağ karşısında bu statta sahaya çıkan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmadan 2-2'lik ayrılmıştı.23. dakikada mücadelenin ilk önemli gol pozisyonunu Romanya yakaladı. Bancu'nun soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hagi, vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, İsmail Yüksek'e çarparak kornere çıktı.32. dakikada A Milli Futbol Takımı gole yaklaştı. Sol kanatta Ratiu'dan topu kapan Kenan Yıldız, ceza sahasına girdikten sonra Arda Güler'i gördü. Arda'nın ceza yayı önünde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.56. dakikada Man'ın sağdan ortasında arka direkte Mihaila, topu kafayla kale sahası önüne indirdi. Abdülkerim Bardakcı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, ceza sahası solunda Hagi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.61. dakikada ay-yıldızlılar ikinci gole yaklaştı. Ferdi'nin pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.77. dakikada Romanya'nın sağdan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası sağ çaprazında Mihaila'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.: Tüpraş: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa): Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 90 İrfan Can Kahveci), Barış Alper Yılmaz (Dk. 78 Orkun Kökçü), Arda Güler (Dk. 90 Ozan Kabak), Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin (Dk. 66 Tanase), Hagi (Dk. 71 Stanciu), Dragomir, Man, Mihaila (Dk. 88 Baiaram), Birligea (Dk. 88 Miculescu): Dk. 53 Ferdi Kadıoğlu (Türkiye): Dk. 18 Dragomir (Romanya), Dk. 90+2 İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)