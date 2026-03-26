Bursluluk sınavı ne zaman 2026? MEB İOKBS 2026 sınav tarihi belli oldu mu?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı bu kritik sınav, başarılı olan gençlere eğitimleri boyunca düzenli aylık burs imkanı sunuyor. Şubat ve Mart ayları arasında başvurularını eksiksiz olarak tamamlayan adaylar, şimdi tüm dikkatlerini hazırlıklarına ve sınav gününe vermiş durumda. Kazanma hayalleri kuran öğrenciler takvimlerini şimdiden işaretlemek istiyor. Peki, 2026 MEB bursluluk sınavı (İOKBS) hangi gün yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı resmi sınav takvimine göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 26 Nisan 2026 Pazar günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Sınav, saat tam 10.00'da tüm sınav merkezlerinde tek oturum halinde başlayacak. Adaylara kendi sınıf seviyelerindeki müfredattan toplam 80 çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve bu soruları yanıtlamaları için 100 dakika süre tanınacak.

Öğrencilerin sınava gireceği binaları, salonları ve sıra numaralarını gösteren fotoğraflı sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce erişime açılacak. Buna göre, Nisan ayının üçüncü haftasından itibaren adaylar sınav yerlerini "www.meb.gov.tr" resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecek ve belgelerinin çıktılarını alabilecekler. Sınav günü bu belgenin ve geçerli bir kimlik kartının yanında bulundurulması zorunludur.