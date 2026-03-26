Haber Tarihi: 26 Mart 2026 16:03 -
Güncelleme Tarihi:
26 Mart 2026 16:03
Bursluluk sınavı ne zaman 2026? MEB İOKBS 2026 sınav tarihi belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl yüz binlerce öğrencinin eğitim hayatına ekonomik destek sağlamak amacıyla düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Başvuru sürecini tamamlayan öğrenciler ve velileri, sınav takvimine odaklanarak arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman 2026? MEB İOKBS 2026 sınav tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı bu kritik sınav, başarılı olan gençlere eğitimleri boyunca düzenli aylık burs imkanı sunuyor. Şubat ve Mart ayları arasında başvurularını eksiksiz olarak tamamlayan adaylar, şimdi tüm dikkatlerini hazırlıklarına ve sınav gününe vermiş durumda. Kazanma hayalleri kuran öğrenciler takvimlerini şimdiden işaretlemek istiyor. Peki, 2026 MEB bursluluk sınavı (İOKBS) hangi gün yapılacak?
2026 MEB BURSLULUK SINAVI (İOKBS) HANGİ GÜN YAPILACAK?Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı resmi sınav takvimine göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 26 Nisan 2026 Pazar günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Sınav, saat tam 10.00'da tüm sınav merkezlerinde tek oturum halinde başlayacak. Adaylara kendi sınıf seviyelerindeki müfredattan toplam 80 çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve bu soruları yanıtlamaları için 100 dakika süre tanınacak. İOKBS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK, GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN ALINACAK?Öğrencilerin sınava gireceği binaları, salonları ve sıra numaralarını gösteren fotoğraflı sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce erişime açılacak. Buna göre, Nisan ayının üçüncü haftasından itibaren adaylar sınav yerlerini "www.meb.gov.tr" resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecek ve belgelerinin çıktılarını alabilecekler. Sınav günü bu belgenin ve geçerli bir kimlik kartının yanında bulundurulması zorunludur.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.