26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Real Madrid'in Nico Paz için planı!

Como'nun genç yıldızı Nico Paz'ın geleceği, Real Madrid'in geri satın alma opsiyonunu kullanma kararına bağlı.

calendar 26 Mart 2026 18:47 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 18:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Real Madrid'de Nico Paz gelişmesi gündemin üst sıralarına yerleşti.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, genç orta saha oyuncusunun yeniden takıma kazandırılması artık bir tercih değil, adeta zorunluluk olarak görülüyor.

Sezonu Como'da geçiren Nico Paz, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Düzenli forma şansı bulan genç futbolcu; oyun görüşü, teknik kapasitesi ve hücuma yaptığı katkıyla önemli bir çıkış yakaladı.

Real Madrid'in oyuncu için elinde geri satın alma opsiyonunun bulunması, İspanyol devine önemli bir avantaj sağlıyor. Bu durum, kulübün Paz'ı yeniden kadroya katma konusunda kontrolü elinde tuttuğu anlamına geliyor.

GELECEK ADINA ÖNEMLİ

Haberde, Real Madrid'in orta sahada yeni bir yapılanmaya gitmek istediği ve Nico Paz'ın bu planlamada önemli bir parça olabileceği ifade edildi. Genç yaşına rağmen gösterdiği gelişim ve çok yönlü oyun yapısı, teknik heyetin elini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

İspanyol basınına göre, Real Madrid'in bu fırsatı kaçırması büyük bir hata olur. Nico Paz'ın geri dönüşü, kulüp için sadece bir transfer değil, aynı zamanda geleceğe yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

BU SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Como ile 33 maça çıkan Paz 11 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
