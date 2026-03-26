Real Madrid'in Nico Paz için planı!

Real Madrid'de Nico Paz gelişmesi gündemin üst sıralarına yerleşti.



İspanyol basınında yer alan haberlere göre, genç orta saha oyuncusunun yeniden takıma kazandırılması artık bir tercih değil, adeta zorunluluk olarak görülüyor.



Sezonu Como'da geçiren Nico Paz, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Düzenli forma şansı bulan genç futbolcu; oyun görüşü, teknik kapasitesi ve hücuma yaptığı katkıyla önemli bir çıkış yakaladı.



Real Madrid'in oyuncu için elinde geri satın alma opsiyonunun bulunması, İspanyol devine önemli bir avantaj sağlıyor. Bu durum, kulübün Paz'ı yeniden kadroya katma konusunda kontrolü elinde tuttuğu anlamına geliyor.



GELECEK ADINA ÖNEMLİ



Haberde, Real Madrid'in orta sahada yeni bir yapılanmaya gitmek istediği ve Nico Paz'ın bu planlamada önemli bir parça olabileceği ifade edildi. Genç yaşına rağmen gösterdiği gelişim ve çok yönlü oyun yapısı, teknik heyetin elini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.



İspanyol basınına göre, Real Madrid'in bu fırsatı kaçırması büyük bir hata olur. Nico Paz'ın geri dönüşü, kulüp için sadece bir transfer değil, aynı zamanda geleceğe yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendiriliyor.



BU SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Como ile 33 maça çıkan Paz 11 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.



