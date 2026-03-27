Polonya, geriye düştüğü maçta turu geçmeyi başardı

Dünya Kupası Elemeleri Yarı Final maçında Polonya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.



PGE Narodowy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Polonya, 2-1 skorla kazanarak Play-Off finaline adını yazdırdı.



Polonya'ya turu getiren golleri ise; 63. dakikada Robert Lewandowski ile 73. dakikada Piotr Zielinski'den geldi.



Polonya'nın bulduğu iki golün asistini Sebastian Szymanski yaptı.



Arnavutluk'un tek golü ise; 42. dakikada Arber Hoxha'dan geldi.



PLAY-OFF FİNALİNDE RAKİBİ



Polonya'nın Dünya Kupası Play-Off finalinde rakibi İsveç oldu. Bu mücadele 31 Mart Salı günü oynanacak



