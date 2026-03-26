2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yla karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İspanya mücadelesine göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.
İtalyan teknik adam, eleme grubunun son mücadelesi olan İspanya karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a Romanya karşısında da şans verirken Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'ün yerine farklı isimleri sahaya sürdü.
İspanya karşısında oynayan isimlerden Merih Demiral ve Zeki Çelik tedavileri devam ettiği için kadroda yer almazken, Fenerbahçe formasıyla yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Çağlar Söyüncü aday kadroya çağrılmadı. Altay Bayındır, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül ise Romanya karşısında yedek soyundu.
Montella, kritik mücadelede kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet ederken savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı oynatan İtalyan çalıştırıcı, forvette ise Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi.
Vincenzo Montella'dan ilk 11'de 8 değişiklik!
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İspanya mücadelesine göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yla karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İspanya mücadelesine göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.
