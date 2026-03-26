Silver: '65 maç kuralı işlevini yerine getiriyor'

NBA başkanı Adam Silver, sezon sonu bireysel ödüller için getirilen 65 maç oynama zorunluluğunun işlevsel olduğunu ve şu aşamada değiştirilmesinin gündemde olmadığını ifade etti.



Silver, "Buu kuralın işlemediğini söylemeye hazır değilim. Aksine işe yaradığını düşünüyorum. Verilere baktığımızda, bu kural uygulanmadan önce oyuncuların maç kaçırma eğiliminin artış gösterdiğini görüyoruz" dedi.



2023-24 sezonundan itibaren yürürlüğe giren düzenleme, MVP ve All-NBA gibi ödüller için en az 65 maç oynama şartı getirerek, özellikle yıldız oyuncuların dinlendirilmesi anlamına gelen "load management" uygulamasını sınırlamayı hedefliyor.



Ancak son haftalarda kural yeniden tartışma konusu haline geldi. Cade Cunningham, 17 Mart'ta oynanan bir karşılaşmada sezonun 61. maçında akciğer sönmesi yaşadı ve sezonun geri kalanında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Bu gelişmenin ardından Oyuncular Birliği (NBPA), 65 maç kuralının değiştirilmesi ya da tamamen kaldırılması yönünde çağrıda bulundu.



Silver ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bir oyuncu için adaletsizlik algısı oluştu diye bu kuralın işe yaramadığını söyleyemem" ifadelerini kullandı.



Öte yandan MVP adayları arasında yer alan Nikola Jokic ve Victor Wembanyama da söz konusu kriter nedeniyle risk altında bulunuyor. Jokic'in kalan dokuz maçın en az sekizinde forma giymesi gerekirken, Wembanyama'nın da son 10 maçın en az yedisinde sahaya çıkması gerekiyor. Mevcut MVP Shai Gilgeous-Alexander ise 60 maçta bulunuyor ve henüz kriteri garanti altına almış değil.



