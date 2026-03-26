26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Silver: "65 maç kuralı işlevini yerine getiriyor"

NBA başkanı Adam Silver, sezon sonu bireysel ödüller için getirilen 65 maç oynama zorunluluğunun işlevsel olduğunu ve şu aşamada değiştirilmesinin gündemde olmadığını ifade etti.

calendar 26 Mart 2026 13:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Silver, "Buu kuralın işlemediğini söylemeye hazır değilim. Aksine işe yaradığını düşünüyorum. Verilere baktığımızda, bu kural uygulanmadan önce oyuncuların maç kaçırma eğiliminin artış gösterdiğini görüyoruz" dedi.

2023-24 sezonundan itibaren yürürlüğe giren düzenleme, MVP ve All-NBA gibi ödüller için en az 65 maç oynama şartı getirerek, özellikle yıldız oyuncuların dinlendirilmesi anlamına gelen "load management" uygulamasını sınırlamayı hedefliyor.

Ancak son haftalarda kural yeniden tartışma konusu haline geldi. Cade Cunningham, 17 Mart'ta oynanan bir karşılaşmada sezonun 61. maçında akciğer sönmesi yaşadı ve sezonun geri kalanında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Bu gelişmenin ardından Oyuncular Birliği (NBPA), 65 maç kuralının değiştirilmesi ya da tamamen kaldırılması yönünde çağrıda bulundu.

Silver ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bir oyuncu için adaletsizlik algısı oluştu diye bu kuralın işe yaramadığını söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Öte yandan MVP adayları arasında yer alan Nikola Jokic ve Victor Wembanyama da söz konusu kriter nedeniyle risk altında bulunuyor. Jokic'in kalan dokuz maçın en az sekizinde forma giymesi gerekirken, Wembanyama'nın da son 10 maçın en az yedisinde sahaya çıkması gerekiyor. Mevcut MVP Shai Gilgeous-Alexander ise 60 maçta bulunuyor ve henüz kriteri garanti altına almış değil.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
