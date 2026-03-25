Okan Buruk için dev yarış! 3 talip birden!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için Tottenham başta olmak üzere Lazio ve Al-Ittihad devreye girdi.

calendar 25 Mart 2026 23:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren teknik direktör Okan Buruk için transfer iddiaları üst üste geldi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Tottenham, gelecek sezon hem kadro yapısını hem de oyun felsefesini tamamen yenilemeyi planlıyor. İngiliz kulübünün radikal değişim planında listenin başında ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yer alıyor.

İTALYA VE ARABİSTAN'DAN DA TALİP VAR

Tecrübeli hocaya olan tek ilgi Ada'dan değil. İtayla Serie A ekibi Lazio ve Arabistan temsilcisi Al Ittihad'ın da Okan Buruk'u ikna etmek için nabız yokladığı ifade edildi. 

Özellikle İtalyan kulübünün, Serie A tecrübesi olan Buruk için ısrarcı olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ

Teknik direktör Okan Buruk'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.

GALATASARAY KARİYERİ

Başarılı teknik adam, geride kalan 3 sezonda Galatasaray ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.



