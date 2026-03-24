Haber Tarihi: 24 Mart 2026 15:06 -
Güncelleme Tarihi:
24 Mart 2026 15:06
Emine Ülker Tarhan CHP'den neden istifa etti?
Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görevi bırakmasını isteyen milletvekillerinden Emine Ülker Tarhan, partisinden istifa etti.
CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan bugün yaptığı yazılı açıklamada, seçim yenilgileri ve yapılan hatalardan dersler çıkartılması konusunda yaptığı çağrının görmezden gelindiğini söyledi.
Tarhan'ın açıklaması şöyle:"Ülkemizin içinde bulunduğu savaş tehlikesini de içeren koşullar nedeniyle, çocuklarımızın geleceği açısından olağanüstü önem kazanan 2015 Genel Seçimleri öncesi; partide demokrasinin işletilmesi, seçim yenilgileri ve özellikle de cumhurbaşkanlığını ilk turda iktidara teslim eden hatalardan dersler çıkartılıp, ciddiyetle yol haritası çizilmesi için yaptığım çağrıyı görmezden gelerek, kurultayı bir koltuk kapma yarışına çeviren; kurucusunun büyük fedakarlıklarla inşa ettiği devletin yıkılıp, diktiği ağaçların sökülüp, yerine, adına 'ak' denilen ucube sarayda somutlaşan otoriter bir devletin kurulması girişimini ve cumhuriyetin köşkünün, hanedan sarayına dönüştürülmesini sessizce izleyen; Türkiye'nin iç ve dış tehditlerle karşı karşıya olduğu, iş ve terör cinayetleri ile sarsıldığı bu çok kritik dönemde sorumsuz çağrılar, tutarsız tezkere söylemleri, belirsiz politikalar ile halkımızın duyarlılıklarından kopuk muhalefet anlayışında ısrar edeceği anlaşılan CHP yönetiminin olası vahim tercihlerini değiştiremeyeceğimi anladığımdan, iktidar umudu da hedefi de bulunmayan yanlış ve zayıf politikaların parçası olmamak için büyük umutlarla geldiğim CHP'den istifa ediyorum."Tarhan'ın istifası ile CHP'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 128'e düştü. Bağımsız milletvekillerinin sayısı 16'ya yükseldi.Kılıçdaroğlu: Sağlık olsunCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Tarhan'ın CHP'den istifasıyla ilgili olarak "Sağlık olsun" dedi.Partisinin üç gün sürecek kampı için Antalya'ya giden Kılıçdaroğlu, havaalanında gazetecilere Tarhan'ın açıklamasını daha okumadığını söyledi.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.