Araç dikiz aynasına koku asmak yasak mı, cezası ne kadar?

2026 trafik kurallarıyla birlikte dikiz aynasına koku asma konusu yeniden gündeme gelirken, araç içinde kullanılan aksesuarların görüş açısını engellemesi durumunda cezai işlem uygulanabileceği belirtiliyor. Peki dikiz aynasına koku asmak yasak mı? Arabada araç kokusu yasaklandı mı? İşte detaylar...

Karayolları Trafik Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında, araçların sürüş güvenliğini tehlikeye atacak şekilde donatılması yasaklanıyor. Bu kapsamda, sürücünün görüş alanını daraltan veya dikkatini dağıtan aksesuarlar da değerlendirmeye alınıyor.

Araç içinde koku bulundurmak doğrudan yasak değil. Ancak kokunun dikiz aynasına asılarak görüşü engellemesi veya sürüş sırasında dikkat dağıtması durumunda cezai işlem uygulanabiliyor.

Araç içinde koku bulundurmak doğrudan yasak değil. Ancak kokunun dikiz aynasına asılarak görüşü engellemesi veya sürüş sırasında dikkat dağıtması durumunda cezai işlem uygulanabiliyor.

Ceza hangi durumlarda uygulanıyor?



Araç içinde kullanılan kokular tamamen yasak değil; ancak görüş açısını engelleyecek şekilde dikiz aynasına asılan aksesuarlar trafik güvenliği kapsamında değerlendiriliyor ve cezai işlem uygulanabiliyor.

Trafik denetimlerinde temel kriter "görüş açısının engellenip engellenmediği" oluyor. Şu durumlar ceza riskini artırabiliyor:

Dikiz aynasından sarkan büyük veya dikkat dağıtıcı objeler

Ön görüş alanını kapatan süs eşyaları

Sürekli sallanarak sürücünün dikkatini dağıtan aksesuarlar

Cam hizasında görüşü kısıtlayan büyük kokular

Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle değerlendirmeye alınıyor.

Her kokuya ceza yok



Araç içinde koku kullanımı tamamen yasak değil. Küçük, görüş alanını etkilemeyen ve dikkat dağıtmayan konumda kullanılan kokular için herhangi bir yaptırım uygulanmıyor.

Ancak kokunun dikiz aynasına asılması ve görüş açısını etkilemesi durumunda durum değişiyor.

Araç içi aksesuarların, özellikle hareket halindeyken sürücünün dikkatini dağıtmayacak şekilde konumlandırılması öneriliyor.