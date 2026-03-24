Haber Tarihi: 24 Mart 2026 14:08 - Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 14:08

Araç dikiz aynasına koku asmak yasak mı, cezası ne kadar?

Son günlerde sosyal medyada yayılan "dikiz aynasına koku asan sürücüye ceza kesildi" iddiaları, araç sahipleri arasında "dikiz aynasına koku asmak yasak mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle 2026 trafik cezalarıyla birlikte bu konudaki merak artarken, sürücüler uygulamanın yasal olup olmadığını araştırıyor. Dikiz aynasına koku asmak yasak mı 2026? Araç kokusu ceza var mı? Trafik kanunu, ceza miktarı ve hangi durumlarda koku asmanın yasak olduğu hakkında detaylar...

2026 trafik kurallarıyla birlikte dikiz aynasına koku asma konusu yeniden gündeme gelirken, araç içinde kullanılan aksesuarların görüş açısını engellemesi durumunda cezai işlem uygulanabileceği belirtiliyor. Peki dikiz aynasına koku asmak yasak mı? Arabada araç kokusu yasaklandı mı? İşte detaylar...
Dikiz aynasına koku asmak yasak mı?
Karayolları Trafik Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında, araçların sürüş güvenliğini tehlikeye atacak şekilde donatılması yasaklanıyor. Bu kapsamda, sürücünün görüş alanını daraltan veya dikkatini dağıtan aksesuarlar da değerlendirmeye alınıyor.

Araç içinde koku bulundurmak doğrudan yasak değil. Ancak kokunun dikiz aynasına asılarak görüşü engellemesi veya sürüş sırasında dikkat dağıtması durumunda cezai işlem uygulanabiliyor.

Ceza hangi durumlarda uygulanıyor?

Araç içinde kullanılan kokular tamamen yasak değil; ancak görüş açısını engelleyecek şekilde dikiz aynasına asılan aksesuarlar trafik güvenliği kapsamında değerlendiriliyor ve cezai işlem uygulanabiliyor. Peki, koku asmak hangi durumlarda ceza sebebi sayılıyor? İşte detaylar…

Trafik denetimlerinde temel kriter "görüş açısının engellenip engellenmediği" oluyor. Şu durumlar ceza riskini artırabiliyor:

Dikiz aynasından sarkan büyük veya dikkat dağıtıcı objeler
Ön görüş alanını kapatan süs eşyaları
Sürekli sallanarak sürücünün dikkatini dağıtan aksesuarlar
Cam hizasında görüşü kısıtlayan büyük kokular
Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle değerlendirmeye alınıyor.

Her kokuya ceza yok

Araç içinde koku kullanımı tamamen yasak değil. Küçük, görüş alanını etkilemeyen ve dikkat dağıtmayan konumda kullanılan kokular için herhangi bir yaptırım uygulanmıyor.


Ancak kokunun dikiz aynasına asılması ve görüş açısını etkilemesi durumunda durum değişiyor.

Araç içi aksesuarların, özellikle hareket halindeyken sürücünün dikkatini dağıtmayacak şekilde konumlandırılması öneriliyor.


 Reklam 
