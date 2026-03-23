Haber Tarihi: 23 Mart 2026 17:36 - Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 17:36

Mazota, motorine zam gelecek mi, var mı?

Yeni haftanın ilk işlem gününe 108 dolar seviyelerinde başlayan Brent Petrol gün içerisinde en yüksek 109,68 dolar seviyesini görmüştü. Trump'ın İran'a yönelik saldırıların 5 gün ertelendiğini duyurmasının ardından Brent Petrol 100 doların altına geriledi. 24 Mart Salı günü Motorine yapılması beklenen 6 liralık zammın ertelenip ertelenmeyeceği sorgulanmaya başlandı. İşte son durum...

Motorine bu gece yarısından itibaren 6 liralık zam yapılması bekleniyor. Gün içerisinde Brent Petrol fiyatları en yüksek 109,68 dolar seviyesine ulaşırken Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların 5 gün erteleneceğine yönelik açıklaması sonrası Brent Petrol 100 doların altına gerilerken gözler bu gece yapılması beklenen Motorin zammına çevrildi. Peki Motorine yapılması beklenen zam iptal edildi mi?
MOTORİNE ZAM İPTAL EDİLDİ Mİ?

Motorine 24 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 6 lira zam yapılması bekleniyor. Trump'ın İran'a yönelik saldırıların 5 gün erteleneceği açıklamalarının ardından petrol 100 doların altına geriledi. Gün içerisinde en düşük 91,89 doları gören Brent Petrol an itibariyle 100,88 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Motorine yapılacak olan zammın iptaline ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması durumunda gelişmeler aktarılmaya devam edecektir.

Motorin zam öncesinde İstanbul Avrupa Yakası'nda 71.10, Anadolu Yakası'nda 70,96 TL, Ankara'da 72,22 TL, İzmir'de ise 72,50 TL'den satılıyor.

Zam gelmesi halinde İstanbul'da 76 lirayı, Ankara'da 78 lirayı İzmir'de ise 78,50 TL'yi aşacak.

