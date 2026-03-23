22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
2-3
22 Mart
Rennes-Metz
0-0
22 Mart
Paris FC-Le Havre
3-2
22 Mart
Marsilya-Lille
1-2
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
1-1
22 Mart
Roma-Lecce
1-0
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-2
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
3-2
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
2-1
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
2-5
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-2
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-2
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-1

Real Madrid TV kanalı: "Bizi bitirmeye çalıştı!"

Atletico Madrid maçında Federico Valverde'nin görmüş olduğu kırmızı kart hakkında, Real Madrid TV kanalında hakeme yönelik sert açıklamalar yapıldı.

23 Mart 2026 09:57
Real Madrid, seyircisi önünde oynadığı Madrid derbisinde Atletico Madrid'i 3-2'lik skorla geçerek zirve yarışından kopmadı. Maça, birbirinden güzel gollerin yanı sıra, Federico Valverde'nin 2. yarıda gördüğü direkt kırmızı kart damga vurdu.

Marca gazetesinin haberine göre, Real Madrid kulübünün televizyon kanalı, hakem Munuera Montero'ya karşı çok sert konuştu: "Bu bir skandal, bu bir utanç; bu pozisyonun özeti budur." Derbi biter bitmez Real Madrid TV'nin ilk analizi, Munuera Montero'nun Baena'ya yaptığı müdahale nedeniyle Fede Valverde'yi doğrudan kırmızı kartla oyundan attığı pozisyona odaklandı. Hakeme yönelik sıcağı sıcağına yapılan eleştiriler oldukça ağırdı.

Kulübün resmi kanalında karardan yana hiçbir şüphe yoktu: "Bu apaçık bir sarı kartlık pozisyon, gün gibi ortada; ancak Pamplona'da olanları hatırlarsak, bu kararı ve VAR'ın neden müdahale etmediğini anlayabiliriz." Pamplona'da yaşananlar, geçen sezon Munuera Montero'nun çok konuşulan küfürlü ifadenin ardından Jude Bellingham'ı oyundan atmasıydı.

"REAL MADRİD'İ BİTİRMEYE ÇALIŞTI"

Real Madrid TV stüdyosunda, hakemleri eleştirdikleri için kendilerine yöneltilen tepkilere karşı savunma yapıldı ve hakeme tekrar yüklenmek için bu fırsat kullanıldı:

"Sorunun video hazırlayan Real Madrid TV olduğunu söyleyecekler. Biz bu videoları, bunun dünya gözüyle asla bir kırmızı kart olamayacağını, ders kitaplık bir sarı kart olduğunu göstermek için yapıyoruz. Baena topa dokunuyor, topu uzaklaştırıyor ve bu yüzden Valverde ona yetişemiyor. Hakem derbiyi mahvetmeye çalışmadı, Madrid'i bitirmeye çalıştı; ikisi aynı şey değil."

"HAKEME HAK BİLE VERECEKLER"

Munuera Montero'nun yanı sıra, tüm hakem camiası televizyon kanalında eleştiri yağmuruna tutuldu; özellikle CTA'ya (Hakem Teknik Kurulu) yönelik özel bir iğneleme yapıldı:

"Sonra 'Tiempo de justificación' (Aklama Zamanı) izleyeceğiz, orada muhtemelen hakeme hak bile verecekler. Kesin bu kararı savunacaklar ve hem hakemin hem de VAR'ın iyi bir iş çıkardığını söyleyecekler. Böyle bir şey olamaz, bir futbolcu bu yüzden sahadan atılamaz. Sonra size hikaye anlatmaya çalışacaklar; sertlikten, topun orada olmadığından bahsedecekler. Elbette top orada ama Baena dokunduğu için Valverde yetişemiyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
