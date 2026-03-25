Kocakarı soğukları(Berdelacuz) ne zaman başlıyor 2026?

Halk takvimine göre yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan fırtına ve soğuk hava tarihleri, günümüzde de meteorolojik verilerle şaşırtıcı bir şekilde örtüşmeye devam ediyor. Tam havalar ısındı derken Mart ayının ortasında aniden bastıran kar, fırtına ve dondurucu ayazlar, tarımla uğraşanlar başta olmak üzere herkesin planlarını altüst ediyor. Bu geleneksel soğuk döngüsünün takvimini öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, kocakarı soğukları ne zaman başlıyor 2026?

Anadolu'da yüzyıllardır kullanılan halk takvimine göre "kocakarı soğukları", her yıl standart olarak 11 Mart ile 17 Mart tarihleri arasında yaşanmaktadır. 2026 yılı takviminde de geride bıraktığımız bu tarihler, Rumi takvime göre Şubat ayının son günlerine denk geldiği için kışın son ve en sert çırpınışları olarak kabul edilir. Bu 7 günlük kritik dönemde sıcaklıklar aniden düşer ve yerini şiddetli fırtınalara bırakır. Peki, kocakarı soğukları (Berdelacuz) nedir, adını nereden alıyor?

Arapça kökenli "Berdelacuz" kelimesi, "kocakarı soğuğu" anlamına gelmektedir ("Berd" soğuk, "Acuz" ise kocakarı veya yaşlı kadın demektir). Efsaneye göre; çok eski zamanlarda, havaların ısındığına aldanıp koyunlarını erkenden dağa çıkaran yaşlı bir kadın, Mart ayının ortasında aniden bastıran dondurucu fırtınaya yakalanmış ve sürüsüyle birlikte donarak can vermiştir. O günden sonra Anadolu halkı, Mart ortasındaki bu aldatıcı ve ölümcül soğuklara bu ismi vermiştir. Peki, Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır sözü kocakarı soğukları için mi söylenmiştir?

Evet, Türk kültüründe çok bilinen "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünün ortaya çıkış sebebi tam olarak bu Berdelacuz (kocakarı) soğuklarıdır. Kışlık odun ve kömürünü erkenden bitiren insanların, Mart ortasında aniden geri dönen bu dondurucu soğuklar karşısında çaresiz kalıp evdeki kazma ve küreklerin saplarını bile yakmak zorunda kalışını anlatan acı bir tecrübenin eseridir. Peki, kocakarı soğuklarından sonra havalar ne zaman tam anlamıyla ısınır?

17 Mart itibarıyla kocakarı soğuklarının (Berdelacuz) sona ermesinin ardından, 21 Mart'ta Nevruz'un gelişiyle birlikte bahar resmi olarak yüzünü göstermeye başlar. Nisan ayına doğru ilerlediğimiz şu günlerde (Mart sonu), toprağın uyanışı hızlanır ve sıcaklıklar istikrarlı bir şekilde artış trendine girer. Ancak halk takvimine göre Nisan ayında da "Sitte-i Sevir" (Öküz Soğuğu) gibi kısa süreli rüzgarlı günlerin yaşanabileceği, tam ısınmanın ise Mayıs ayını bulduğu unutulmamalıdır.