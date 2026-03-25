Fenerbahçe Opet, ilk finalist oldu!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin'i 95-65 yendi. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı lacivertliler finale yükseldi.

calendar 25 Mart 2026 20:34
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin'i 95-65 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Fenerbahçe Opet, finale yükseldi.

Sarı lacivertliler, finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring - Emlak Konut eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Önder Yılmaz, Hüseyin Çamcı, Niyazi Yasin Kahraman

ÇİMSA ÇBK Mersin: Büşra Akbaş 5, Beren Burke 7, Esra Ural Topuz 6, Vanloo 8, Iagupova 2, Ayşenaz Harma 2, Asena Yalçın 5, Sinem Ataş 11, Juskaite 17, Sventoraite 2

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 9, Williams 19, Meesseman 19, McCowan 8, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 5, Alperi Onar 12, Rupert 13, Ayşe Yılmaz, Milic 2, Meltem Avcı Yılmaz 1

1. Periyot: 16-22

Devre: 30-41

3. Periyot: 46-72

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
