Steve Nash ve LeBron James'ten Fenerbahçe referansı

Steve Nash ve LeBron James'in son programında Fenerbahçe Beko setleri konu oldu.

calendar 25 Mart 2026 16:20
LeBron James ve Steve Nash, Mind the Game Podcast serisinin yeni bölümünde Lakers'ın yükselen hücum yıldızı Austin Reaves'i ağırladı.

Programda modern NBA hücumlarının yeni tarzı konuşulurken Steve Nash, Fenerbahçe Beko ve Sarunass Jasikevicius setlerine de referans verdi;

"Hücumların geldiği nokta tam olarak bu; artık set oynamıyoruz, örneğin 'hayalet perde' oyunu oynuyoruz. Veya diğer birçok hücum aksiyonunu oynuyoruz. Bunlar üzerinden hızlı oynayıp hızlı karar alıyoruz ve buradan avantaj yaratıyoruz. Tam anlamıyla ligin yarısı alanı açıyor, böylece gidip basitçe geçiş oyunu oynayabiliyoruz.

Çünkü bunu savunmak, 'Fenerbahçe'nin en iyi setlerini' savunmaktan çok daha zor. O setleri oynarsanız rakip her perdede adam değişimi yapacak ve siz yine bire bir hücumlara kalacaksınız. Oyunun asıl olayının 'savunmacını geçip bir avantaj yaratmak' olduğu gerçeğine geri dönmemizin bu kadar uzun sürmesi ilginç."

