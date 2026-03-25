Galatasaray'da finallerin golcüsü Icardi

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası gözlerin çevrildiği isim olan Arjantinli golcü Mauro Icardi, ligin son dönemlerine girildiğinde yakaladığı form grafiğiyle dikkat çekiyor.
Sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz sezon bu süreçte forma giyemeyen yıldız futbolcu, 2022-2023'te sezonunda bu süreçte çıktığı 9 maçta 12 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
33 yaşındaki golcü futbolcu, 2023-2024 sezonunda da söz konusu periyotta 8 maçta 8 gol atıp 1 de asist yaptı.
Icardi, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip ligin son maçlarında attığı gollerle kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi oldu.
Deneyimli golcünün, bu sezon Osimhen'in yokluğunda sergileyeceği performans ise merak konusu oldu.
Galatasaray'da bu sezon 39 maçta süre bulan 33 yaşındaki Mauro Icardi, 15 gol attı ve 2 asist yaptı.
