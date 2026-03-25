Galatasaray'da finallerin golcüsü Icardi

Victor Osimhen'in yokluğunda gözlerin çevrildiği Mauro Icardi, nisan ve mayıs aylarında coştu. 2022-2023'te 9 maçta 12 gol, 1 asist yapan Arjantinli futbolcu, 2023-2024 sezonunda da 8 mçata 8 gol ve 1 asiste imza atı.

calendar 25 Mart 2026 10:34
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası gözlerin çevrildiği isim olan Arjantinli golcü Mauro Icardi, ligin son dönemlerine girildiğinde yakaladığı form grafiğiyle dikkat çekiyor.

Sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz sezon bu süreçte forma giyemeyen yıldız futbolcu, 2022-2023'te sezonunda bu süreçte çıktığı 9 maçta 12 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

33 yaşındaki golcü futbolcu, 2023-2024 sezonunda da söz konusu periyotta 8 maçta 8 gol atıp 1 de asist yaptı.

Icardi, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip ligin son maçlarında attığı gollerle kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi oldu.

Deneyimli golcünün, bu sezon Osimhen'in yokluğunda sergileyeceği performans ise merak konusu oldu.

Galatasaray'da bu sezon 39 maçta süre bulan 33 yaşındaki Mauro Icardi, 15 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
